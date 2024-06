La donna del lago: Il trailer ufficiale italiano della miniserie con Natalie Portman

News Serie TV

Il drama, basato sul sul bestseller del New York Times della scrittrice Laura Lippman, debutterà su Apple TV+ il 19 luglio.

Natalie Portman, solo l'ultima di un lunghissimo elenco di star che il servizio di video in streaming di Apple TV+ è riuscito ad attirare, è pronta a brillare nella nuova miniserie La donna del lago. Lo streamer ha diffuso il trailer ufficiale italiano della serie che potete vedere qui sotto. L'appuntamento è fissato per il il 19 luglio con i primi due episodi seguiti da nuovi episodi ogni venerdì, fino al 23 agosto.





La donna del lago: la trama della miniserie con Natalie Portman

Basata su un romanzo di successo scritto da Laura Lippman, adattato dalla israeliano-americana Alma Har'el, anche regista e produttrice esecutiva con il suo partner Christopher Leggett, La donna del lago è ambientata nella Baltimora del 1966, dove la scomparsa di una ragazza nel giorno del Ringraziamento sconvolte la città e fa convergere in una rotta di collisione fatale le vite di due donne. Maddie Schwartz (Portman, anche produttrice esecutiva della miniserie) è una casalinga ebrea che cerca di liberarsi di un passato segreto e di reinventarsi come giornalista investigativa. Cleo Sherwood (Moses Ingram, Obi-Wan Kenobi) è una madre che naviga nel ventre politico della Baltimora nera, mentre si danna per mantenere la sua famiglia. All'inizio le loro vite sembrano scorrere in parallelo, ma quando Maddie si incaponisce sulla misteriosa morte di Cleo, si apre un baratro che mette in pericolo tutti coloro che le circondano. Apple TV+ definisce questa storia "un febbrile thriller dai toni noir e un inaspettato racconto del prezzo che le donne pagano per inseguire i loro sogni".

Il cast della miniserie include anche Y'lan Noel (Insecure), Brett Gelman (Stranger Things), Byron Bowers (The Chi), Noah Jupe (Benjamin Franklin), Josiah Cross (Masters of the Air), Mikey Madison (Better Things) e Pruitt Taylor Vince (The Mentalist).