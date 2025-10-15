La Contessa di Montecristo: Iniziate le riprese della serie che reimmagina il romanzo di Dumas al femminile

News Serie TV

Sono iniziate le riprese di The Countess of Monte Cristo, miniserie in cui Audrey Fleurot interpreta una versione femminile del celebre Conte del romanzo di Dumas.

Sono iniziate le riprese di The Countess of Monte Cristo, nuova miniserie in otto episodi coprodotta dalla rete francese TF1 e Netflix. Il titolo non è un errore: si tratta, infatti, proprio di una reinterpretazione al femminile del capolavoro di Alexandre Dumas Il Conte di Montecristo. A interpretare la protagonista troviamo Audrey Fleurot, nota in Italia per il ruolo di Morgane in Morgane - Detective geniale (HPI), qui nelle vesti di attrice e produttrice.

The Countess of Monte Cristo: La trama e i primi dettagli della miniserie

La serie, che si presenta come una rivisitazione femminista del classico di Dumas, è stata annunciata per la prima volta lo scorso settembre dalla stessa Fleurot, mentre si preparava ad abbandonare il ruolo di Morgane Alvaro dopo la quinta e ultima stagione di HPI, girata alla fine del 2024. Ambientata a Marsiglia nel 1815, The Countess of Monte Cristo segue la storia di Mercédès Herrera, interpretata da Fleurot: una donna coraggiosa, pronta a tutto per l’uomo che ama, Edmond Dantès, giovane marinaio con un futuro promettente. Quando Edmond viene incarcerato ingiustamente sulla base di false accuse, Mercédès tenta disperatamente di liberarlo. Durante il tentativo di fuga, Edmond viene ucciso e lei stessa finisce in prigione. Da quel momento, la sua esistenza prende una nuova direzione: vendicarsi di chi le ha distrutto la vita. I suoi nemici hanno nomi ben precisi: Fernand, cugino innamorato di lei in segreto, l'ambizioso e manipolatore Danglars e, soprattutto, Héloïse de Villefort, l'implacabile moglie del procuratore della città.

La produzione e il resto del cast

La serie è diretta da Djibril Glissant e Leonardo D'Antoni, e le riprese si stanno svolgendo tra Malta e la Repubblica Ceca. Fleurot produce la serie attraverso la sua società Bahia Blanca, fondata insieme al compagno Glissant, in collaborazione con Itinéraire Productions, già dietro al successo di HPI. Nel cast, oltre a Fleurot, ci sono anche Simon Ehrlacher, Zabou Breitman, Kad Merad, Thierry Godard, Éric Elmosnino e Olivia Côte. Per Audrey Fleurot, The Countess of Monte Cristo rappresenta una vera e propria rinascita artistica. A TF1 l'attrice ha dichiarato: "Questo è ciò che mi permetterà di voltare pagina rispetto a HPI senza troppi rimpianti, perché sto aprendo un nuovo capitolo in cui sono anche produttrice. Ho seguito il progetto dalla A alla Z, sono molto coinvolta: è davvero il mio bambino. Sono entusiasta, e allo stesso tempo spaventata. Ma almeno, se non sarà un buon prodotto, la colpa sarà solo mia.”

Il conte di Montecristo in tv

Il conte di Montecristo ha conosciuto numerosi adattamenti televisivi nel corso degli anni, sia per il cinema che per la televisione. Uno degli ultimi è la miniserie con Sam Claflin che pochi mesi fa su Rai 1 ha riportato in scena il celebre racconto di vendetta con un taglio moderno. Non è la prima volta, però, che il capolavoro di Dumas viene reinterpretato in chiave femminile. Già la serie Revenge, con Emily VanCamp, traeva ispirazione diretta da Il conte di Montecristo, mettendo al centro una donna determinata a vendicarsi dei torti subiti. Tuttavia, The Countess of Monte Cristo si distingue per l'intento dichiarato di riscrivere la storia originale dalla prospettiva di chi, nel romanzo, era rimasta nell'ombra.