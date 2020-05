La cattedrale del mare: La serie tv spagnola da questa sera su Canale 5

News Serie TV

Appuntamento dal 19 maggio ogni martedì alle ore 21:40.

Prima un romanzo di successo, scritto da Ildefonso Falcones, poi una serie tv seguita da quasi quattro milioni di spettatori, prodotta per una tv spagnola che tante soddisfazioni sta dando da qualche anno a questa parte. La cattedrale del mare, produzione-monstre incentrata su un servo della gleba che vuole cambiare il proprio destino, debutta ora in chiaro in Italia, su Canale 5, dal 19 maggio ogni martedì con un doppio episodio alle ore 21:40.

La storia de La cattedrale del mare

Il titolo della serie si riferisce a Santa María del Mar, una chiesa in costruzione alla Ribera. Siamo nella Barcellona del 14° secolo, un momento particolarmente prospero per la città, allargatasi fino a quest'umile quartiere di pescatori. Qui incontriamo Arnau Estanyol (interpretato dall'affascinante Aitor Luna), un servo giunto in città dopo essere fuggito con il padre dagli abusi dei signori feudali. Cresciuto senza una madre, convinto di essere protetto dalla Vergine Maria, Arnau conosce molto bene la povertà, la fatica e la sofferenza, sebbene il suo duro lavoro e quei valori insegnatigli dal padre Bernat gli permettano col tempo di riscattarsi, di salire la scala sociale, di conquistare la libertà, di abbandonare la miseria e ottenere titoli importanti. Questo risveglia tuttavia l'invidia dei nemici, i quali arrivano a tramare alle spalle di un uomo che non ha perso il senso di giustizia nonostante la trovata ricchezza e influenza, fino a mettere la sua vita nelle mani dell'Inquisizione.

Sullo sfondo della storia di Arnau, un mondo segnato da intolleranza religiosa, ambizione materiale e isolamento sociale. Una Barcellona che, in molti aspetti e situazioni, si ritrova in quell'orgoglio catalano di cui tanto abbiamo sentito parlare negli ultimi anni. Ma soprattutto, della costruzione di Santa María del Mar, il più grande tempio mariano mai conosciuto, che gli abitanti della Ribera decidono di costruire, con i soldi di alcuni e lo sforzo di altri. Incluso Arnau, coinvolto prima come portatore di pietre e poi come finanziatore.





I numeri de La cattedrale del mare

Una storia potente fatta di contrasti - tra guerra e pestilenze, libertà e schiavitù, ricchezza e povertà, lealtà e vendetta, tradimento e amore - La cattedrale del mare, del cui cast fanno parte anche Daniel Grao nel ruolo del padre di Arnau e Michelle Jenner della donna coraggiosa che a quest'ultimo lega il proprio cuore, è un mix di eventi drammatici consumati all'ombra dell'Inquisizione. Arnau Estanyol ne è il protagonista, ma lo è anche il popolo catalano, come Arnau ribelle e coraggioso, ieri come oggi, ardente di libertà e indipendenza. Imponente la produzione. 2.500 comparse, 2.000 costumi, 220 animali, l'80% delle scene girate in esterna e la basilica di Santa María del Mar appositamente costruita per le sequenze che ne raffigurano l'edificazione. Set anche in Estremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragona e Catalogna, oltre a quelli nella capitale del Modernismo.