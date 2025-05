La Casa nella Prateria: Svelato il cast del reboot di Netflix, ecco la nuova famiglia Ingalls

News Serie TV

Alice Halsey, Skywalker Hughes, Crosby Fitzgerald e Luke Bracey saranno i protagonisti del nuovo adattamento tv de La casa nella prateria targato Netflix: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Netflix ha svelato il cast principale del reboot de La casa nella prateria, il nuovo adattamento televisivo ispirato alla celebre saga di romanzi semi-autobiografici di Laura Ingalls Wilder. A distanza di tre mesi dall'annuncio ufficiale della serie, sono stati rivelati i volti dei membri della famiglia Ingalls: Alice Halsey interpreterà la giovane Laura, Skywalker Hughes sarà Mary, mentre i ruoli dei genitori Charles e Caroline andranno rispettivamente a Luke Bracey e Crosby Fitzgerald. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie tv.

La casa nella prateria: La trama e i personaggi del reboot

Descritta come "in parte un drama familiare ricco di speranza, in parte un racconto epico di sopravvivenza e in parte una storia delle origini del West americano", la nuova La casa nella prateria promette uno stile di narrazione moderno che offrirà "una visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi di coloro che hanno plasmato la frontiera". Il progetto è guidato da Rebecca Sonnenshine (The Vampire Diaries, The Boys) in qualità di showrunner e produttrice esecutiva, affiancata da Joy Gorman Wettels, Dana Fox, Susanna Fogel e Trip Friendly, figlio dello storico produttore della serie originale, Ed Friendly. La regia del primo episodio sarà affidata a Sarah Adina Smith (Hanna).

Al centro del racconto ci sarà ancora una volta Laura (Alice Halsey, Lezioni di chimica), vista come "un'icona americana in divenire", una bambina onesta, curiosa e ribelle, che rappresenta il punto di vista principale attraverso cui vivremo le avventure della famiglia Ingalls. Mary, la sorella maggiore, sarà interpretata da Skywalker Hughes (Joe Pickett), e sarà la controparte opposta di Laura: silenziosa, studiosa, obbediente e sempre desiderosa di essere la "figlia perfetta". L'attore australiano Luke Bracey (Point Break) darà volto a Charles Ingalls, descritto come un uomo carismatico e poliedrico: contadino, carpentiere, artista, musicista e narratore. Al suo fianco, Crosby Fitzgerald (Palm Royale) interpreterà Caroline, una madre forte e concreta, ma capace anche di romanticismo e tenerezza.

L'importante eredità della serie originale

L'adattamento originale de La casa nella prateria (Little House on the Prairie), andato in onda dal 1974 al 1983 su NBC, ha segnato un’epoca e conquistato il pubblico con la sua rappresentazione sincera della vita rurale americana nell'Ottocento. Con Michael Landon (Charles), Karen Grassle (Caroline), Melissa Gilbert (Laura) e Melissa Sue Anderson (Mary) nel cast, la serie ha toccato temi sempre attuali come razzismo, alcolismo, disabilità e povertà. Il reboot di Netflix si propone come un omaggio moderno e rispettoso a quel grande classico, mantenendone intatti i valori ma, allo stesso tempo, adattando la storia e lo stile per il pubblico contemporaneo.

Foto: ALBERTO RODRIGUEZ/JEFF KRAVITZ/LILY K/JOANNA DEGENERES via Netflix Tudum