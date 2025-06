La Casa nella Prateria: Iniziate le riprese del reboot di Netflix, la prima foto del cast

News Serie TV

Primo ciak vicino per la serie che riadatterà su Netflix l'amata saga de La Casa nella Prateria: ecco gli attori riuniti per la prima volta al tavolo di lettura e tutto quello che c'è da sapere.

Netflix, ha ufficialmente dato il via alle riprese del reboot de La Casa nella Prateria, una delle saghe più amate della televisione americana, ispirata ai romanzi autobiografici di Laura Ingalls Wilder. A quattro mesi dall'annuncio della serie, la produzione è iniziata in Canada e ed è arrivata, così, anche la prima immagine ufficiale del cast riunito al tavolo di lettura (la vedete qui sotto, mentre sopra la vedete affiancata a quella del cast della serie originale). Una data d'uscita, naturalmente, non è stata ancora fissata, ma abbiamo già molte informazioni sulla trama e sul cast.

La Casa nella Prateria: La trama della nuova serie

Descritta come "in parte un dramma familiare ricco di speranza, in parte un’epica storia di sopravvivenza e in parte una storia delle origini del West americano", la nuova versione in 8 episodi promette un racconto più moderno e inclusivo, mantenendo però il cuore emotivo che ha reso celebre la serie originale degli anni Settanta. Al centro della narrazione ci sarà ancora una volta la giovane Laura Ingalls, interpretata da Alice Halsey (Lezioni di Chimica), affiancata dalla sorella Mary (Skywalker Hughes).

Il padre Charles, figura carismatica e determinata, sarà interpretato da Luke Bracey (Point Break), mentre la madre Caroline avrà il volto di Crosby Fitzgerald (Palm Royale). La famiglia Ingalls incontrerà lungo il cammino diversi personaggi, tra cui la famiglia di Mitchell (Meegwun Fairbrother), composta dalla moglie White Sun (Alyssa Wapanatǎhk), dalla figlia creativa Good Eagle (Wren Zhawenim Gotts) e dal giovane e testardo Little Puma (Xander Cole).

New entry di rilievo nel cast: Una maggiore inclusione

Con questa nuova versione, La Casa nella Prateria si propone di andare oltre la nostalgia, offrendo uno sguardo autentico sulla vita nella frontiera americana. Il racconto promette di emozionare le vecchie generazioni e di coinvolgere le nuove, portando in scena una frontiera fatta non solo di pionieri bianchi, ma anche di comunità indigene, afroamericani e figure dimenticate dalla narrazione storica tradizionale.

Una delle aggiunte più significative al cast, in questo senso, è quella di Jocko Sims (New Amsterdam) nei panni del dottor George Tann, ispirato a una figura reale: un medico afroamericano che nella realtà curò la famiglia Ingalls durante un’epidemia di malaria nel Kansas. Tra gli altri volti nuovi c'è Warren Christie (The Watchful Eye), che interpreterà John Edwards, un veterano della Guerra Civile il cui fascino non passa inosservato. Questo ampliamento del cast testimonia la volontà dei produttori di rendere il reboot una narrazione corale che dia valore anche a personaggi che erano solo sullo sfondo nella serie originale.

Dietro le quinte: una squadra tutta al femminile

La showrunner della serie è Rebecca Sonnenshine (The Boys, The Vampire Diaries), affiancata nella produzione esecutiva da Trip Friendly (figlio dello storico produttore Ed Friendly), Joy Gorman Wettels, Dana Fox e Susanna Fogel. A dirigere il primo episodio sarà Sarah Adina Smith (Hanna, Lezioni di chimica).

Foto: Per gentile concessione di Eric Zachanowich/Netflix