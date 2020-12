La casa nella prateria: In lavorazione il remake

News Serie TV

La serie incentrata sulle vicissitudini di una famiglia americana dell'Ottocento potrebbe tornarne in tv grazie allo sforzo congiunto di Paramount e Anonymous Content.

La casa nella prateria, una delle più celebri e amate serie tv degli anni '70 e '80, potrebbe tornare sul piccolo schermo con una nuova versione. Entertainment Weekly riporta che Paramount Television ha unito le forze con Anonymous Content, la casa di produzione dietro le serie di successo True Detective, Mr. Robot e L'alienista, per lo sviluppo un remake del drama familiare western ispirato dai romanzi autobiografici di Laura Ingalls Wilder.

La casa nella prateria: La serie originale

In un'epoca in cui i rifacimenti - anche televisivi - abbondano, l'annuncio di un ritorno alle storie de La casa nella prateria arriva sinceramente persino in ritardo. La serie, conosciuta oltreoceano con il titolo Little House on the Prairie, andò in onda su NBC con nove stagioni e diversi lungometraggi, fino al 1983, raccontando le difficoltose vicissitudini di Laura Ingalls (interpretata da Melissa Gilbert) e della sua famiglia tradizionale in una fattoria nei pressi di un paesino del Minnesota di fine Ottocento. Nel cast anche il compianto Michael Landon, Karen Grassle e Melissa Sue Anderson.

Il successo e i precedenti tentativi

Trip Friendly - il cui papà, Ed, ha acquistato i diritti televisivi e cinematografici dei romanzi della Ingalls Wilder - è a bordo del progetto come produttore esecutivo. Questo non è il suo primo tentativo di rilanciare la proprietà. Nel 2012, Sony aveva messo in cantiere un film con Abi Morgan (The Iron Lady) alla sceneggiatura e David Gordon Green (Halloween) alla regia, ma il progettò non andò in porto, neppure quando qualche anno più tardi Paramount prese in considerazione l'idea di riprendere il copione. Nel frattempo, La casa nella prateria continua a intrattenere il pubblico in tutto il mondo con le repliche, negli Stati Uniti i contenuti più visti (fatta eccezione per qualche film) sui canali che le propongono.

Mentre il servizio streaming Peacock ha annunciato da poco l'arrivo dei 204 episodi della serie sulla propria piattaforma e la rete PBS di una puntata della docuserie American Masters dedicata alla Ingalls Wilder, in una recente occasione, Friendly aveva detto a EW: "I fan sono ansiosi di vedere La casa nella prateria tornare sullo schermo e siamo d'accordo che il momento sia quello giusto. Siamo ottimisti sul fatto che accadrà".