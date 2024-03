La Casa nella Prateria compie 50 anni e festeggia insieme ai fan in una location molto speciale

News Serie TV

Bagno di folla in California per il festival organizzato per celebrare i 50 anni de La casa nella prateria: incontri con il cast, una mostra e molto altro proprio dove la serie era stata girata.

Sono passati 50 anni da quando La casa nella prateria (in originale Little House on the Prairie) ha debuttato in tv negli Stati Uniti, su NBC. Il family drama ambientato in una fattoria di frontiera a fine '800 è andato in onda dal 1974 al 1983, per ben 203 episodi, ed è stato un immediato successo. Anche in Italia, dove la serie è arrivata nel 1977, l'epopea degli Ingalls ha appassionato i telespettatori. Ma è negli Stati Uniti che, esattamente 50 anni dopo, i fan hanno celebrato in grande l'anniversario della serie riunendosi in una location molto speciale. Lo scorso weekend, infatti, si è tenuto il Little House on the Prairie Cast Reunion and Festival a Simi Valley, in California. Si tratta della location dove per anni sono stati girati gli esterni della serie, dove è stata costruita la cittadina di Walnut Grove. Per l'occasione diversi membri del cast hanno incontrato i fan e animato panel che hanno entusiasmato gli appassionati.

La casa nella prateria: Il festival e la reunion del cast

Melissa Gilbert è uno dei volti più famosi de La casa nella prateria. Proprio lei interpretava la piccola Laura Ingells, cuore pulsante della serie. Nonostante siano passati diversi decenni, Gilbert viene riconosciuta ancora per quel ruolo che ha segnato la sua infanzia. "Penso che sia perché la serie evoca così tante emozioni. Quindi, quando i fan ci vedono, provano le sensazioni e i ricordi di 50 anni fa. Ora lo sentono di nuovo attraverso figli e nipoti. C'è questa continuità e questo senso di famiglia. Questa è una gigantesca riunione di famiglia", ha osservato l'attrice durante uno degli incontri della tre giorni dedicata alla serie.

Migliaia di persone si sono riunite al Rancho Santa Susana Park della Simi Valley per per festeggiare insieme al cast. Oltre a Melissa Gilbert, erano presenti Alison Arngrim (Nellie Oleson), Karen Grassle (Caroline Ingalls), Bonnie Bartlett (Grace Edwards), Dean Butler (Almanzo Wilder) e Linwood Boomer (Adam Kendall). C'è stato anche un panel con Rachel Linda Greenbush e Sidney Greenbush, le gemelle che si sono alternate nel ruolo della sorellina Carrie, la più piccola della famiglia. I fan hanno fatto lunghe file per accaparrarsi autografi, rivedere vecchi episodi e scattare foto su ricostruzioni dei set iconici.

I visitatori hanno potuto visitare anche una mostra con manufatti originali dela serie, come copie di vecchie sceneggiature, fotografie, contenitori per il pranzo ispirati alla serie e una fotocamera Panavision degli anni '70 simile a quella usata per lo show. Se ve lo state chiedendo, chi avesse nostalgia della serie, in Italia può rivederla in streaming su MGM+, canale premium disponibile con un abbonamento aggiuntivo su Prime Video o Infinity+.