La casa di carta: Helsinki e Nairobi mandano un messaggio a chi è in prima linea contro il Coronavirus

Gli attori della serie Netflix hanno mostrato la loro vicinanza agli operatori sanitari con una simpatica foto postata su Instagram.

"In questi tempi difficili, Nairobi e Helsinki sostengono la vera resistenza, gli operatori sanitari! Uniti ne usciremo anche noi!!!". Con questo inequivocabile messaggio scritto in ben 7 lingue, Darko Peric, l'interprete dell'inconfondibile Helsinki ne La casa di carta, ha voluto dare supporto ai tanti medici e infermieri che sono in trincea in queste settimane per sconfiggere il Coronavirus.

"Siete voi la vera resistenza", il messaggio degli attori de La casa di carta per gli operatori sanitari

L'attore ha unito il messaggio a una simpatica foto postata sul suo account Instagram. Nell'immagine lo si vede ritratto accanto a Alba Flores, che nella serie di Netflix interpreta l'amatissima Nairobi, mentre i due indossano cuffiette e mascherine, alcuni tra i dispositivi di protezione necessari agli operatori sanitari che ogni giorno sono in corsia per aiutare i malati di Covid-19. Peric li chiama "la vera Resistenza" facendo riferimento all'espressione usata dalla banda al centro del racconto de La casa di carta.

La casa di carta 4: I nuovi episodi su Netflix

Intanto, i nuovi episodi de La casa di carta sono attesi in streaming su Netflix tra qualche giorno, venerdì 3 aprile. Per una pura coincidenza saranno disponibili mentre moltissime persone si troveranno ancora costrette in casa a causa dell'emergenza del Coronavirus. Una tale circostanza lascia immaginare che saranno milioni gli utenti che decideranno di fare immediatamente una maratona della Parte 4. D'altronde, come ha detto recentemente Álvaro Morte, l'interprete del Professore, "l'uscita della serie potrebbe aiutare, in qualche modo, a passare una quarantena più sopportabile". Nell'attesa, potete leggere la nostra recensione in anteprima della Parte 4 de La casa di carta.