La caduta della casa degli Usher: Netflix licenzia Frank Langella per cattiva condotta

Un'indagine interna ha rivelato che l'attore 84enne ha avuto una "condotta inaccettabile sul set".

Frank Langella è stato allontanato dalla prossima miniserie di Netflix The Fall of the House of Usher dopo che un'indagine interna ha stabilito che il famoso attore 84enne, nel 2009 nominato all'Oscar per il suo ruolo in Frost/Nixon, "ha tenuto una condotta inaccettabile sul set".

Netflix licenzia Frank Langella: Cos'è successo

Secondo Deadline, Netflix ha avviato un accertamento dopo che Langella è stato accusato di molestie sessuali, incluso aver rivolto commenti inappropriati a una collega sul set. L'indagine è terminata nelle scorse ore e ha concluso che la condotta dell'attore è stata inappropriata e inaccettabile, portando al suo licenziamento.

La trama di The Fall of the House of Usher

The Fall of the House of Usher è l'ultima creazione di Mike Flanagan, per Netflix già dietro le quinte delle apprezzate serie horror The Haunting of Hill House/Bly Manor e Midnight Mass. Basato su La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe, il drama di 8 episodi è stato descritto come "un epico racconto di avidità, orrore e tragedia" che non sarà una trasposizione fedele del materiale originale ma un "remix moderno".

Langella era stato ingaggiato per il ruolo di Roderick Usher, il patriarca della famiglia al centro della storia. Mentre metà delle riprese sono state completate, la produzione procederà con un recasting e le scene che hanno interessato Langella saranno girate nuovamente. Il resto del numerosissimo cast include Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly, Mark Hamill, Rahul Kohli, Henry Thomas, T'Nia Miller, Kate Siegel, Zach Gilford, Michael Trucco e Malcolm Goodwin.