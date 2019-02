L'uomo nell'alto castello si concluderà con la stagione 4: L'annuncio in un trailer

Il sipario sta per calare su L'uomo nell'alto castello. Amazon ha annunciato con un trailer che la quarta stagione della serie tv basata sul famoso romanzo di Philip K. Dick La svastica sul sole, ordinata lo scorso luglio prima del debutto della terza, concluderà le storie di Juliana e degli altri personaggi ambientate in un universo alternativo in cui le potenze dell'Asse - inclusa la Germania nazista - hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e dominano gran parte del mondo.

"È stato un grande privilegio collaborare con lo straordinario team de L'uomo nell'alto castello, in collaborazione con David Zucker e Scott Free, per dare vita al classico di mio padre, soprattutto in un periodo così tumultuoso per il mondo", ha dichiarato la produttrice esecutiva Isa Dick Hackett in un comunicato. "Credo che i fan saranno entusiasti e soddisfatti dell'epica conclusione che abbiamo in serbo per loro. Sono molto grata per il costante supporto di Amazon mentre produciamo quest'ultima stagione e non vedo l'ora di rifondare questa collaborazione di grande successo. Rimanete sintonizzati; ci sarà dell'altro!".

Un nuovo progetto? Qualche indicazione in più arriva dalle dichiarazioni della presidente di Amazon Studios Jennifer Salke: "Siamo assolutamente orgogliosi di tutto il duro lavoro dei produttori, del cast, della troupe e di tutti coloro che nel corso degli anni hanno lavorato a L'uomo nell'alto castello. Mentre prosegue la produzione della quarta e ultima stagione, non vediamo l'ora che i fan vedano come questo capitolo conclusivo della storia si svilupperà. L'uomo nell'alto castello ha aiutato Prime Video di Amazon a far sentire la propria voce e siamo entusiasti e grati del fatto che continueremo a essere in affari con Isa ed Electric Shepherd Productions per futuri adattamenti di Philip K. Dick".

Mentre le prime tre stagioni di The Man in the High Castle sono disponibili in streaming su Prime Video, il debutto della quarta e ultima è previsto in autunno.