L'uomo che cadde sulla Terra: Il trailer ufficiale della serie tv

Il drama sci-fi si basa sul romanzo omonimo di Walter Tevis e sul film con David Bowie che per primo ne aveva portato la storia sul grande schermo.

Showtime ha diffuso il trailer ufficiale di The Man Who Fell to Earth, nuova serie tv ispirata dal romanzo di Walter Tevis L'uomo che cadde sulla Terra e dall'iconico film omonimo del 1976 con David Bowie. In onda negli Stati Uniti dal 24 aprile, il drama sci-fi coinvolge i nominati all'Oscar Chiwetel Ejiofor (12 anni schiavo) e Naomie Harris (Moonlight) nei due ruoli principali: l'alieno Faraday e la brillante scienziata e ingegnera Justin Falls.

The Man Who Fell to Earth: La trama e il resto del cast

Scritta dall'Alex Kurtzman di Star Trek: Discovery con la collega Jenny Lumet, The Man Who Fell to Earth racconta dell'arrivo di un alieno su una Terra che è a un punto di svolta nell'evoluzione umana. Mentre Faraday deve confrontarsi con il suo passato per determinare il nostro futuro, Justin, l'umana che sta cercando, deve sconfiggere i propri demoni nel tentativo di salvare non uno ma due mondi.

Nella serie recitiamo anche Clarke Peters (Fondazione) e Annelle Olaleye con i ruoli del padre scienziato e della figlia di Justin, Jimmi Simpson (Westworld) di un agente della CIA ossessionato dalla vera identità dell'alieno, Kate Mulgrew (Orange Is the New Black) di un operativo della CIA e "collezionista di segreti", Joana Ribeiro di una specialista di segnali presso la stessa agenzia, Rob Delaney (Catastrophe) del buono-a-nulla di un'importante famiglia, Sonya Cassidy (Lodge 49) di una motivata donna della stessa famiglia, e il vincitore del BAFTA Bill Nighy (Love Actually: L'amore davvero) di un alieno arrivato sulla Terra oltre 40 anni fa (lo stesso personaggio interpretato nel film dal compianto Bowie).