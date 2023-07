L'originale Ugly Betty torna in tv, su Prime Video, con un sequel

News Serie TV

Ana María Orozco riprenderà il ruolo principale oltre 20 anni dopo l'ultima volta. Con lei anche Jorge Enrique Abello.

Yo soy Betty, la fea, la telenovela colombiana che ha ispirato la serie di successo statunitense Ugly Betty, tornerà in tv con un sequel in streaming su Prime Video nel 2024. Ana María Orozco riprenderà il ruolo di Beatriz 'Betty' Aurora Pinzón Solano oltre venti anni dopo l'ultima volta e con le ci sarà anche la co-star Jorge Enrique Abello, di nuovo nei panni del playboy e CEO di Eco Moda Armando Mendoza Sáenz.

Yo soy Betty, la fea: Come continua la storia

Di fatto la terza stagione di Yo soy Betty, la fea (o semplicemente Betty, la fea, com'è conosciuta internazionalmente), il sequel, che il colombiano Estudios RCN sta producendo per la piattaforma di Amazon, riprende la storia due decenni dopo il punto in cui si era fermata nel 2001, con Betty nelle vesti di una donna, moglie e madre di successo. Ancora sposata con Armando, Betty sta cercando di ricostruire il suo rapporto con la figlia adolescente mentre combatte la crisi economica dell'attività di famiglia e si chiede se il percorso che ha scelto nella vita l'abbia davvero resa felice.

Yo soy Betty, la fea è considerata una delle telenovelas di maggior successo mai prodotte e ha generato 20 remake in giro per il mondo, l'ultimo dei quali in Sudafrica. Il sequel porta le firme di Marta Betoldi, Juan Carlos Pérez e César Betancur, mentre la regia è stata affidata a Mauricio Cruz Fortuna. "Questo è, credo, un omaggio al lavoro di Fernando [Gaitán, l'ideatore della serie]", ha dichiarato Orozco in un comunicato. "Ho visto come questa straordinaria stanza degli sceneggiatori ha raccolto la sua eredità e stiamo cercando con immensa cura e rispetto di essere all'altezza del compito. È una grande sfida, ma penso che siamo in buone mani".