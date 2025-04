L'ora blu, la serie italiana che non esiste: trama e sviluppo in 6 episodi secondo l'Intelligenza Artificiale

News Serie TV

Abbiamo chiesto a ChatGPT di creare il soggetto e di svilupparlo sinteticamente in sei episodi per una miniserie italiana di sicuro successo. Questa è la risposta (generata in 8 secondi).

L'Intelligenza Artificiale evolve. Ne siamo tutti al corrente, giusto? Non per essere ripetitivi, ma è importante ricordare quanto la tecnologia ci metta in mano degli strumenti che sono, appunto, strumenti. Avanzati, ma pur sempre strumenti. La differenza la fa sempre il modo in cui vengono usati. Lungi da questo articolo, però, l'intento di fare un'altra morale contro ignoti e di sottolineare "quanto si stava meglio quando si stava peggio". Per carità.

Detto questo, ChatGPT ha elaborato la trama di una nuova serie rispondendo al seguente prompt, volutamente generico: "Per favore, scrivi un'idea per una serie italiana di sicuro successo destinata allo streaming, elaborando un soggetto e un'idea di sviluppo in una o due righe per ogni episodio, su un totale di 6 episodi, grazie".

(Sì, abbiamo visto fin troppi film con spietate macchine senzienti, ambientati in futuri nemmeno eccessivamente distopici, per non pensare di usare formule di cortesia con l'IA.)

Il risultato è il pitch di una serie intitolata L'ora blu, generata in circa 8 secondi. Sappiamo che l'Intelligenza Artificiale analizza, valuta e crea sulla base di riferimenti già esistenti. Tutto ciò che l'umano ha creato o studiato e che è parte del nostro bagaglio intellettuale/culturale/scientifico globale, è a disposizione dei software che oggi ci sostituiscono per scrivere, tradurre, leggere, parlare, creare immagini e pensare. Leggiamo insieme qui sotto il prodotto e poi proviamo a ragionarci sopra.

L'ora blu: soggetto e sviluppo episodi della serie che non vedrete mai

Prima di generare l'immagine di copertina che vedete in alto, ChatGPTha scritto la seguente trama, poi sviluppata in sei episodi.

Dopo la misteriosa scomparsa di suo padre - uno stimato pittore ritiratosi in un borgo pugliese - Nina, una giovane fotografa milanese, torna nel paese d’origine della sua famiglia per vendere la casa di lui. Ma appena arriva, scopre che qualcosa non torna: quadri scomparsi, lettere anonime, e un’intera comunità che sembra sapere più di quanto dica. Il padre è davvero morto? O qualcuno vuole farla impazzire? Episodio 1 – "La tela vuota" Nina arriva nel borgo per vendere la casa del padre, ufficialmente morto in un incidente in mare. Ma trova il suo studio d’arte vuoto, come se fosse fuggito. Una lettera misteriosa, firmata solo “B.”, le dice: “Non fidarti di nessuno”. Episodio 2 – "Il paese dorme" Nina inizia a fare domande, ma il paese sembra ostile. Scopre che suo padre stava indagando su una serie di sparizioni legate a una vecchia cava abbandonata. Un ragazzo del posto, Matteo, si offre di aiutarla: anche suo fratello è scomparso anni prima. Episodio 3 – "Il ritratto nascosto" Nina trova un quadro nascosto dietro un muro dello studio. Ritrae una donna sconosciuta, ma una vecchia del paese la riconosce. Era la musa del padre, scomparsa anni fa. Nina scopre anche che l’uomo della lettera "B." potrebbe essere ancora vivo. Episodio 4 – "Blu come il sangue" Durante una tempesta, Nina e Matteo entrano di nascosto nella cava. Trovano segni di riti e materiali da pittura. Un tempo era usata come rifugio artistico underground, ora nasconde segreti più oscuri. Qualcuno li vede. La tensione esplode. Episodio 5 – "Il quadro perfetto" La madre di Nina arriva nel borgo e le rivela segreti sulla vera natura del padre. Nina comprende che non sta solo cercando la verità: sta scoprendo chi era davvero suo padre. Ma la verità ha un prezzo. Matteo viene aggredito. Episodio 6 – "L’ora blu" Nina ricostruisce l’ultimo quadro incompiuto del padre: un’opera disturbante, ma piena di indizi. Nella luce magica dell’“ora blu”, tutto si rivela: una verità tragica, una vendetta, e un sacrificio. Il finale è aperto, poetico e potente.

L'ora blu: guarderemmo questa serie oppure no?

Si diceva prima che la domanda era volutamente generica. Questo è servito per capire quale genere l'IA sarebbe andata a scegliere, evidentemente facendo una ricerca sui generi di maggior successo degli ultimi anni per i servizi streaming. Inoltre, nelle conversazioni "di tendenza" che ChatGPT rileva ovunque, ricorre spesso il tema della donna protagonista, forte, autonoma che non sia necessariamente madre o moglie, così come le regioni del sud Italia sono sovente teatro di storie che vediamo sui canali generalisti o sulle piattaforme streaming. Riguardo allo sviluppo narrativo, non possiamo certo aspettarci una cascata di originalità, ma la domanda da porci in questo momento è: questa serie, se esistesse, la guarderemmo?

La risposta ci aiuta a capire che tipo di spettatori siamo.

In ogni caso siamo sempre noi a usare questo strumento. Più la domanda offre elementi distintivi, più la riposta sarà precisa e andrà verso la direzione in cui vogliamo condurre la nostra ricerca. Vogliamo una commedia? Un melodramma? Una suora detective? Un'ambientazione desertica? Una storia con un amore clandestino gay nelle trincee sul confine tra il Regno d'Italia e l'Austria-Ungheria? Siamo noi la scintilla, siamo noi la sorgente creativa.

Ma soprattutto, è nostra responsabilità informarci, riconoscere ciò che "l'algoritmo" elabora e scegliere da quale parte andare, quali suggerimenti accogliere, come trattarli e metterli a frutto. Qualunque sia il campo di applicazione della IA. Sul fronte culturale, l'omologazione permette alle case di produzione di assicurarsi un profitto, fino a quando non ci sia più niente da spremere, ma a noi non permette di andare lontano. L'impegno di trovare il nutrimento artistico di cui abbiamo bisogno è qualcosa che dobbiamo a noi stessi, per la nostra propria evoluzione umana. La prossima domanda per ChatGPT, dunque, è "Come faccio a trovare film e serie che possano farmi crescere e nutrirmi umanamente?".

E fu così che l'IA divenne la nostra migliore consigliera.