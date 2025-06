L'omaggio affettuoso di Carlo Verdone ad Alvaro Vitali con una clip inedita di Vita da Carlo 4

News Serie TV

Com'è noto rivederemo Alvaro Vitali nella quarta stagione di Vita da Carlo. Verdone ricorda commosso il collega e Paramount + condivide una clip video con l'attore.

La scomparsa di Alvaro Vitali è stata purtroppo avvolta da un clima di squallido gossip e recriminazioni varie. Comunque la si pensi sui film che gli hanno dato la fama, quelli della serie di Pierino, che l'hanno reso un personaggio pittoresco (noi romani lo ricordiamo anche come testimonal degli storici e ormai defunti Magazzini allo statuto - MAS - a Piazza Vittorio), va anche detto che non gli sono mai state offerte altre possibilità e che, comunque, di fronte alla morte, parlare di corna e tradimenti è di pessimo gusto. Per fortuna Carlo Verdone, che gli ha offerto una partecipazione in Vita da Carlo 4, di cui Vitali era assolutamente entusiasta, non gli ha voltato le spalle, e lo ha ricordato in modo diverso e con queste parole da vero amico, con cui ha accompagnato i suoi post social con la clip inedita che vedete e che è stata condivisa da Paramount+:

La scomparsa di Alvaro Vitali mi fa provare tanta tristezza perché eravamo diventati veramente amici. Lui ha fatto la quarta ed ultima stagione di Vita da Carlo che uscirà in autunno e dove lo vedrete recitare per l’ultima volta. Sul set era una cassaforte di aneddoti di quel bel cinema anni 70, anni 80. Del cinema felliniano, soprattutto, perché lui nasce con Fellini e grazie alle sue intuizioni, sapeva scegliere le facce, i caratteri. E Alvaro Vitali era una maschera incredibile, oltre ad essere un uomo molto profondo, molto colto. Faceva delle riflessioni bellissime. Quello che più mi ha fatto piacere è che fosse felice di essere tornato su un grande set, con tantissimi attori, come quello di Vita da Carlo. Io ho cercato di esaltarlo come meglio potevo. Mi mancherà molto e lo ricorderò sempre con affetto e con amore, ma soprattutto perché mi ricorderà sempre il gran bel cinema di Federico Fellini. È stato anche Pierino, un momento di un cinema spensierato, ma per me lui era il cinema di Federico Fellini.