L'istituto: Mary-Louise Parker e Ben Barnes protagonisti della serie tv basata sul romanzo di Stephen King

La nuova serie di MGM+ porta la firma di Benjamin Cavell, lo stesso di The Stand, e sarà diretta da Jack Bender, lo stesso di Mr. Mercedes.

The Institute, ovvero la risposta di MGM+ a Stranger Things, ha dato un volto a due dei suoi protagonisti. La vincitrice dell'Emmy Mary-Louise Parker (Weeds) e la star di Tenebre e ossa Ben Barnes reciteranno nell'adattamento televisivo dell'apprezzato romanzo di Stephen King L'istituto, pubblicato nel 2019.

The Institute: La trama della serie tv

Il thriller di 8 episodi racconta la storia di Luke Ellis, un geniale bambino di 12 anni che viene rapito e si risveglia nell'Istituto, una struttura segreta piena di bambini arrivati lì nello stesso modo in cui è arrivo lui, ciascuno dei quali possiede abilità insolite. In una città non molto distante, l'ex agente di polizia Tim Jamieson, un uomo tormentato, è appena arrivato con la speranza di cominciare una nuova vita. Ma la pace e la tranquillità non dureranno a lungo, poiché la sua storia e quella di Luke sono destinate a intrecciarsi.

Barnes interpreterà Tim Jamieson, un uomo disilluso che si isola dal mondo finché la difficile situazione di Luke non riaccende in lui la fiamma. Parker sarà nel frattempo la Sig.ra Sigsby, l'affascinante ma spietata direttrice dell'Istituto e una strenua sostenitrice della sua terribile missione.

The Institute è scritta da Benjamin Cavell e sarà diretta da Jack Bender, entrambi già dietro le quinte di un adattamento del lavoro di Stephen King in passato - rispettivamente The Stand e Mr. Mercedes. In un comunicato, il celebre scrittore ha dichiarato: "Sono felice ed emozionato all'idea che L'istituto, con la sua enorme suspense, diventi una serie. L'unione di Jack Bender e Ben Cavell garantisce che i risultati saranno eccezionali".

