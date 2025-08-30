TGCom24
L'Istituto
Anno: 2025
4,0
L'Istituto
News Serie TV

L’Istituto, Joe Freeman analizza il finale e anticipa cosa aspettarsi da Luke nella stagione 2

Cristina Migliaccio

Rinnovato già per una seconda stagione, L'Istituto ha offerto una sorta di chiusura ai suoi personaggi ma Joe Freeman, che interpreta Luke, ha anticipato cosa aspettarsi dai prossimi episodi dopo quel finale.

L’Istituto, Joe Freeman analizza il finale e anticipa cosa aspettarsi da Luke nella stagione 2

L’Istituto tornerà con una seconda stagione, rinnovata poco prima della distribuzione del finale della prima stagione, e Joe Freeman ha analizzato il modo in cui la disavventura di Luke è giunta al termine e, soprattutto, cosa aspettarsi dal prossimo ciclo di episodi. La storia è tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King ed è ambientata in un Istituto all’interno del quale vengono condotti esperimenti su ragazzini dotati di speciali abilità di telepatia e telecinesi. Luke, interpretato da Joe Freeman, è uno dei tanti sottratti alla sua famiglia per diventare cavia da laboratorio e, man mano che trascorre del tempo all’interno di quella struttura, scopre verità oscure ed entra in contatto con le proprie abilità. Ma cosa avrà significato quel sacrificio finale per Luke? E cosa dovremo aspettarci per il futuro?

L’Istituto, Joe Freeman analizza il finale e anticipa cosa aspettarsi da Luke nella stagione 2

L’ultimo episodio della prima stagione di L’Istituto ha visto Luke tornare indietro per salvare i suoi amici, per poi rendersi conto che per un bene superiore è necessario compiere dei sacrifici. Seguendo un po’ il ragionamento di Sigsby, anche Luke ha dovuto compiere un sacrificio per salvare il mondo. Tornato all’Istituto nel tentativo di salvare i suoi amici da morte certa, Luke è stato costretto a prendere coscienza del fatto che non tutto ha un lieto fine e che talvolta, per ottenerlo, bisogna rinunciare a qualcosa. Avery, interpretato da Viggo Hanvelt, dispone di poteri ineguagliabili ed è l’unico in grado di stabilire una connessione con gli altri Istituti, per cui si sacrifica pur di distruggere quella struttura ed offrire a Luke, Nicky e Kalisha la possibilità di mettersi in salvo. Ragionando su quella scelta finale, Joe Freeman ha spiegato cos’è passato nella mente di Luke mentre assisteva allo sbriciolamento dell’Istituto:

Penso che per Luke sia quella cosa del tipo: "Questo deve essere fatto, e succederà una cosa brutta, ma ne succederà anche una molto bella. Sì, perderemo dei bambini, ed è esattamente quello che ha detto Sigsby". Quella cosa del tipo: "Cosa farai per salvare te stesso o il mondo?". Ci siamo salvati, e abbiamo perso delle persone nel farlo.

Ma cosa accadrà a Luke dopo quel finale? La seconda stagione è stata già rinnovata per cui la sua storia proseguirà: ma tenterà di rintracciare Sigsby oppure tenterà di tornare ad una vita normale? “Mi piace pensare che se ne andrebbe e cercherebbe di vivere una vita normale, il più normale possibile, e che si manterrebbe comunque in contatto con Kalisha, Nicky e George e cercherebbe di dimenticare l'accaduto. Perché Luke, nella serie, non sa che Sigsby è viva. Vede semplicemente l'intero posto crollare e dà per scontato che sia la fine, e che tutti quelli che ci vivono siano morti. Quindi, mi piace pensare che fosse quella cosa del tipo: "Beh, questa è una cosa molto brutta che ti è successa, cerchiamo di andare avanti". Credo che sia la cosa più realistica che si possa pensare”. Come suggerito dall’attore, Luke non sa chi è sopravvissuto al crollo dell’Istituto. Non sappiamo cosa ne sia stato del dottore, ad esempio, né degli altri ragazzi all’interno della struttura.

