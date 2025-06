L'istituto: Ecco le prime foto della serie tv basata sul romanzo di Stephen King

News Serie TV

The Institute, la nuova serie di MGM+ basata sul romanzo di Stephen King L'istituto, si mostra nelle prime foto ufficiali.

Dei molti romanzi di Stephen King che hanno raggiunto gli scaffali delle librerie, L'istituto è certamente tra i più apprezzati dell'ultimo decennio. Una storia molto nelle vibes di Stranger Things che prende vita in un adattamento televisivo di cui MGM+ ha fissato il debutto al 13 luglio (al momento non è chiaro se anche in Italia) e diffuso le prime foto ufficiali.

The Institute: La trama e il cast della serie tv

Scritta da Benjamin Cavell e diretta da Jack Bender, entrambi già dietro le quinte dell'adattamento di un'opera di King (rispettivamente The Stand e Mr. Mercedes), The Institute racconta la storia di Luke Ellis (interpretato dall'esordiente Joe Freeman), un geniale dodicenne che viene rapito e si risveglia nell'Istituto, una struttura segreta piena di bambini arrivati lì nello stesso modo in cui è arrivo lui, ciascuno dei quali possiede abilità insolite. In una città non molto distante, l'ex agente di polizia Tim Jamieson (Ben Barnes, Tenebre e ossa), un uomo tormentato, è appena arrivato con la speranza di cominciare una nuova vita. Ma la pace e la tranquillità non dureranno a lungo, poiché la sua storia e quella di Luke sono destinate a intrecciarsi.

Nella serie recitano anche la vincitrice dell'Emmy Mary-Louise Parker (Weeds) con il ruolo della Sig.ra Sigsby, l'affascinante ma spietata direttrice dell'Istituto e una strenua sostenitrice della sua terribile missione; Simone Miller (Run the Burbs) di Kalisha, una sarcastica ma amichevole detenuta dell'Istituto che diventa uno dei più stretti alleati di Luke; Fionn Laird (In nome del cielo) di Nick, un adolescente rinchiuso nella struttura, molto legato a Kalisha e spesso punito per il suo atteggiamento ribelle; Hannah Galway (Sex/Life) di Wendy, una nuova collega di Tim; Julian Richings (I misteri di Murdoch) di Stackhouse, il vice della Sigsby, responsabile della sicurezza e delle operazioni di rapimento; Robert Joy (From) del Dott. Hendricks, il medico dell'Istituto responsabile degli esperimenti sui bambini; Martin Roach (The Umbrella Academy) di John Ashworth, lo sceriffo di DuPray che ha assunto Tim per il lavoro di guardia notturna; e Jason Diaz (Vampire Academy) di Tony, il più sadico degli inservienti dell'Istituto, che si diverte a esercitare il suo potere sui bambini.