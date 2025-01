L'imperatrice rinnovata per una terza e ultima stagione

News Serie TV

La serie di successo, premiata come miglior drama agli International Emmy, racconta l'incredibile vita dell'Imperatrice d'Austria Elisabetta.

Il racconto dell'incredibile vita dell'Imperatrice d'Austria Elisabetta, per molti semplicemente Sissi, giunge al termine. Netflix ha annunciato il rinnovo del suo drama storico L'imperatrice per una terza e ultima stagione, disponibile in streaming prossimamente. La notizia segue di due mesi l'uscita del secondo ciclo di episodi, che ha riconfermato il successo della serie in giro per il mondo entrando nella Top 10 dei più visti in 84 paesi e raggiungendo il primo posto in 10 di essi.

L'imperatrice si concluderà con la terza stagione

"A volte rimango senza parole nel vedere quante persone siamo riusciti a raggiungere ed emozionare in tutto il mondo con L'imperatrice", ha dichiarato l'ideatrice Katharina Eyssen in un comunicato. "Poter continuare e concludere questa storia insieme al nostro team e al cast unico è nient'altro che un dono". Il produttore esecutivo Robert Eyssen ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare una serie di livello internazionale, e ciò, ovviamente, continuerà a essere la nostra aspirazione per la terza stagione!". Per Katja Hofem di Netflix, "Il pubblico ha seguito la vita dell'Imperatrice Elisabeth attraverso momenti felici, emozionanti e drammatici nelle ultime due stagioni. È meraviglioso poter continuare a raccontare questa storia nella terza stagione, con il meraviglioso team davanti e dietro la macchina da presa e con Sommerhaus come nostro partner di produzione".

Nell'ultimo episodio della seconda stagione, l'impero austriaco è sprofondato nella guerra sulla scia della scoperta del coinvolgimento di Napoleone III nelle insurrezioni popolari a Milano. Determinato a dare l'esempio, Franz (interpretato da Philip Froissant) si è unito ai soldati in prima linea. Inizialmente scioccata, Elisabeth (Devrim Lingnau), reduce dalla nascita del figlio maschio tanto atteso dalla corte come erede al trono, alla fine ha sostenuto la decisione del marito, rendendo ancora più teso il suo rapporto con la suocera Sophie (Melika Foroutan). Dopo un'accesa discussione con il fratello, Maximilian (Johannes Nussbaum) ha abbandonato la corte con la moglie Charlotte. Inoltre, sebbene contrariata per via della giovane età della sorella Mimì, Elisabeth ha acconsentito al suo matrimonio con il Principe di Sicilia per consolidare un'alleanza politica vitale. Negli ultimi istanti, di fronte alle terrificanti incertezze di un periodo tra i più bui per l'impero, Elisabeth ha superato le sue rimostranze, soprattutto verso Sophie, per tenere unita la famiglia.