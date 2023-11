L'imperatrice di Netflix vince l'Emmy come miglior serie internazionale

News Serie TV

Premiata anche la comedy di Netflix Derry Girls e il film tv di Prime Video Il tuffo.

La serie tedesca L'imperatrice, ritratto moderno dell'iconica Imperatrice d'Austria Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come Sissi, è stata premiata come miglior drama agli International Emmy Awards 2023, il prestigioso riconoscimento conferito annualmente dall'International Academy of Television Arts & Sciences alle produzioni televisive che si sono distinte fuori dagli Stati Uniti. Prima di entrare nel dettaglio dei vincitori della 51esima edizione, vale la pena notare come nessuno dei 56 candidati di quest'anno - provenienti da 20 paesi sparsi in sei continenti - fosse italiano.

L'imperatrice, serie in costume con Devrim Lingnau e Philip Froissant nei panni della ribelle Elisabetta e del giovane Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, ha battuto un'altra serie di Netflix, la sudcoreana Avvocata Woo, con Park Eun-bin nei panni di una brillante avvocatessa nello spettro autistico, e due serie di Prime Video: il thriller storico argentino Iosi, la spia pentita, sulla storia vera dello scandalo dell'Intelligence che portò a due dei peggiori attacchi terroristici in America Latina, e il thriller psicologico britannico The Devil's Hour, con Peter Capaldi e Jessica Raine al centro di una scia di brutali omicidi.

È di Netflix anche la miglior comedy, la nordirlandese Derry Girls, su cinque vivaci studenti che affrontano le sfide tipiche dell'adolescenza nell'Irlanda del Nord degli anni '90, premiata a pari merito con lo speciale stand-up indiano Vir Das: Landing. Per quanto riguarda invece i migliori interpreti, i premi sono andati a Martin Freeman e Karla Souza per il loro lavoro rispettivamente nel poliziesco britannico The Responder e nel film tv messicano Il tuffo, quest'ultimo premiato anche nella categoria Miglior film tv o miniserie.

International Emmy Awards 2023: I vincitori per le Serie TV

DRAMA

L'imperatrice (Germania)

COMEDY

Derry Girls (Regno Unito)

Vir Das: Landing (India)

MINISERIE O FILM TV

Il tuffo (Messico)

INTERPRETAZIONE DI UN ATTORE

Martin Freeman, The Responder (Regno Unito)

INTERPRETAZIONE DI UN'ATTRICE

Karla Souza, Il tuffo (Messico)

PROGRAMMA LIVE-ACTION PER BAMBINI

Heartbreak High (Australia)

PROGRAMMA ANIMATO PER BAMBINI

The Smeds and The Smoos (Regno Unito)

SERIE DI FORMA BREVE

Des gens bien ordinaires (Francia)

TELENOVELA

Yargi (Turchia)