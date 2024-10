L'imperatrice 2: Sissi angosciata da crisi politiche e antiche tradizioni nel trailer ufficiale della nuova stagione

News Serie TV

Il drama d'ambientazione storica tornerà in streaming su Netflix il 22 novembre.

Nella seconda stagione della serie L'imperatrice, disponibile su Netflix dal 22 novembre, Elisabeth, l'Imperatrice d'Austria meglio nota come Sissi, si batterà per il futuro suo e dell'impero affrontando crisi politiche e antiche tradizioni. Lo anticipa il trailer ufficiale rilasciato dal servizio streaming, nel quale l'amato personaggio interpretato da Devrim Lingnau risponde "D'ora in poi non sarà più così" quando la suocera la informa che "Gli uomini fanno le guerre, noi donne ci sposiamo per salvare gli imperi. È sempre stato così".

L'imperatrice 2: Stagione 2: Il Nuovo Trailer ufficiale in italiano della serie Netflix su Sissi - HD

L'imperatrice: Come continua la storia nella stagione 2

All'inizio della seconda stagione, la profonda spaccatura che l'ultima volta si era aperta nella relazione tra Elisabeth e Franz (Philip Froissant) sembra rimarginata. La giovane coppia vuole godersi la ritrovata serenità coniugale, ma non passa molto tempo prima che sul castello di Schönbrunn si addensino nubi oscure. Franz deve affrontare un inatteso e potente avversario in Europa, mentre Elisabeth è sottoposta a grandi pressioni - soprattutto da parte dell'arciduchessa Sophie (Melika Foroutan) - perché è necessario assicurare il futuro dell'impero con un erede al trono maschio nel più breve tempo possibile. Quando il destino colpisce con tutta la sua forza, la relazione della coppia minaccia di spezzarsi definitivamente ed Elisabeth deve lottare non solo per la sua famiglia, ma anche per l'integrità della sua anima.

"La storia della vita di Elisabeth è una storia sul potere dell'amore, ma anche sul coraggio di essere diversi e sulla speranza di un futuro migliore", ha affermato la showrunner Katharina Eyssen. A proposito del futuro della serie vincitrice dell'Emmy come miglior produzione internazionale, il produttore esecutivo Jochen Laube ha detto: "Siamo ancora all'inizio della vita dell'Imperatrice Elisabeth con il nostro show".