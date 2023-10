L'ideatore di Suits sul successo streaming: "Ho sempre pensato che fossimo sottovalutati"

News Serie TV

Aaron Korsh ammette anche di essere rimasto sorpreso della rinnovata popolarità del legal drama.

Suits è la serie tv più vista in streaming da dodici settimane consecutive. Un record, oltre che un successo clamoroso che ha colto di sorpresa anche l'ideatore del legal drama terminato nel 2019 dopo nove stagioni. In un messaggio su X, commentando la notizia, Aaron Korsh ha scritto: "Ho sempre pensato che fossimo sottovalutati, ma a quanto pare, anche io ho sottovalutato Suits. È bello essere il re".

Suits: Un nuovo successo che porterà a qualcosa?

Questa non è la prima volta che Korsh si trova a commentare i numeri da capogiro della sua serie da quando è entrata a far parte dell'offerta di Netflix negli Stati Uniti, aggiungendosi al meno diffuso Peacock. Ad agosto, rispondendo alla domanda se il rinnovato interesse per la sua storia stesse incoraggiando lui e chi di dovere ad accarezzare l'ipotesi di un suo ritorno in tv, con un revival o uno spin-off, Korsh aveva chiarito che "non c'è nessun revival di Suits o altro in lavorazione". E aveva aggiunto: "Lo sciopero [degli sceneggiatori] dovrebbe finire, qualche rete o servizio streaming dovrebbe farsi avanti e quindi dovremmo volerlo collettivamente. Il che non è poco... Lo prenderei in considerazione ma non è la mia priorità dal punto di vista creativo".

I numeri, però, parlano sempre più chiaro: da quando Nielsen ha iniziato a contare le visualizzazioni oltre tre anni fa, nessun contenuto è rimasto per più tempo al primo posto di Suits. La serie ha battuto il precedente record di Ozark, al primo posto della Top 10 per undici settimane non consecutive. Inoltre, con 3,87 miliardi di minuti visionati durante una di queste settimane, Suits mantiene il record di serie in licenza più vista in assoluto, superando di molto anche debutti o ritorni molto attesi come quelli di One Piece (1,31 miliardi) e Virgin River (1,92 miliardi).