L'ideatore di Suits LA: "Harvey non è l'unico personaggio di Suits che vedremo"

Aaron Korsh ha rivelato che Harvey Specter non è l'unico personaggio di Suits che vedremo nella prima stagione dello spin-off Suits LA.

Suits LA è finalmente tra noi. Il nuovo spin-off del legal drama di successo Suits ha debuttato negli Stati Uniti su NBC domenica scorsa. I primi dati d'ascolto non sono entusiasmanti - va detto, in una serata estremamente competitiva. Conteggi più completi, che includano anche gli ascolti in differita, ci diranno di più della riuscita o meno dell'iniziativa. Nel frattempo, l'ideatore Aaron Korsh, che è lo stesso della serie originale, prova a mantenere l'attenzione alta rivelando che il già annunciato Harvey Specter non sarà l'unico dei personaggi di New York a raggiungere la Città degli Angeli nelle prossime settimane.

Suits LA: In arrivo almeno un altro personaggio di Suits

Gabriel Macht riprenderà il ruolo dell'affascinante avvocato Harvey Specter in un prossimo arco di tre episodi di Suits LA. Apparirà in alcuni flashback che riveleranno preziose informazioni del passato di Ted Black (Stephen Amell), il protagonista dello spin-off, prima di mostrarsi nella linea temporale attuale. Ma, come Korsh ha rivelato a TVLine, lui sarà solo il primo volto familiare a tornare. "Harvey non è l'unico personaggio di Suits che vedremo in questa stagione", ha detto. "Ce ne sarà almeno un altro. Non diro a quale livello".

Korsh ha detto anche che il suo obiettivo è di far apparire tutti i membri del cast di Suits - che includeva pure Patrick J. Adams, Meghan Markle, Gina Torres, Sarah Rafferty e Rick Hoffman, tra gli altri - "nel modo più organico possibile, senza inondare la serie con una parata di vecchi personaggi di Suits. So che è ciò che i fan vogliono, ma ho la sensazione che finirebbe con l'essere solo una sfilata, che danneggerebbe in un certo senso il nuovo franchise, e non credo che farebbe un gran bene neppure al vecchio franchise".

Tornando alla ricomparsa di Harvey, l'ideatore ha anticipato che lui e Ted Black, fondatore di uno studio legale di Los Angeles specializzato in diritto penale e diritto dell'intrattenimento, condividono una storia che risale al loro periodo come procuratori. "Ted era una procuratore a New York all'epoca in cui Harvey lavorava lì, perciò, chiaramente, si conoscevano", ha spiegato Korsh. "Ora, non lavoravano nello stesso ufficio. Ted era un procuratore federale, ma Harvey era nell'ufficio del procuratore distrettuale. Quindi ciò che mi è venuto in mente è che entrambi giocassero in questa squadra di football della lega dei procuratori".