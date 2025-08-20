L'ideatore di Sherlock va al 10 di Downing Street con una nuova serie tv

TGCom24
L'ideatore di Sherlock Steven Moffat lavora a una nuova serie tv ambientata al numero 10 di Downing Street. Ecco i primi dettagli.

Lo sceneggiatore e produttore britannico Steven Moffat, ideatore della serie di culto premiata con nove Emmy e otto BAFTA Sherlock, aprirà la porta del numero 10 di Downing Street, una delle dimore più conosciute al mondo, sede del governo del Regno Unito e residenza del suo Primo Ministro, in una nuova serie tv per Channel 4.

Number 10: La trama della nuova serie tv di Steven Moffat

Intitolata Number 10, la serie viene paragonata al drama degli anni '70 Su e giù per le scale, esplorando le attività delle molte persone all'interno della proprietà. Tuttavia, la politica sarà messa da parte, mentre Moffat si concentrerà sui personaggi frutto della sua immaginazione che abitano o frequentano la casa. La sinossi ufficiale dice infatti: "Al 10 di Downing Street c'è un Primo Ministro nell'attico, un bar nel seminterrato e un labirinto tappezzato di romanticismo, crisi e crepacuore. L'unica casa a schiera della storia con topi e un deterrente nucleare, questo è anche l'unico luogo al mondo dove una sbornia può scatenare una guerra".

"Il governo sarà fittizio, ma i problemi saranno reali", continua la sinossi. "Non sapremo mai quale partito sarà al potere, perché una volta che il mondo intero sarà in subbuglio, non avrà più importanza. Questa è una serie sull'edificio e su tutti coloro che lo abitano. Non solo il Primo Ministro al piano di sopra, ma anche il teorico della cospirazione che gestire il bar tre piani più sotto, l'uomo che ripara l'ascensore che non funziona mai, i 'consulenti' follemente ambiziosi che si contendono uno spazio-ufficio nelle cabine armadio e, ovviamente, il gatto".

La regia della serie è stata affidata a Ben Palmer (Un amore per caso). Moffat, conosciuto e apprezzato anche per il suo lavoro in Doctor Who, ne sarà anche il produttore esecutivo con sua moglie, Sue Vertue, la quale ha affermato che Number 10 è un "progetto che Steven ha molto a cuore", aggiungendo: "Dice che ci sono tre porte famose al mondo: ha fatto [una serie] al 221B di Baker Street e al TARDIS, ora lo farà su una reale".

