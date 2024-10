L'ideatore di Kaos "dilaniato" dalla decisione di Netflix di cancellare la serie tv

News Serie TV

Due giorni dopo la triste notizia, Charlie Covell ha condiviso un lungo messaggio su Instagram.

La cancellazione a Netflix della dark comedy ispirata dalla mitologia greca Kaos ha lasciato sgomenti molti abbonati, basta farsi un giro per le pagine social del servizio streaming per accorgersene, e, com'era facile immaginare, ha deluso profondamente anche il suo ideatore, Charlie Covell, che a due giorni dalla notizia ha usato il proprio profilo Instagram per descrivere il suo stato d'animo e incoraggiare i fan affinché la sua storia non sia dimenticata nonostante una decisione così infelice.

La cancellazione di Kaos: Parla l'ideatore Charlie Covell

"Ovviamente sono dilaniato dal non poter fare più Kaos, ma non voglio che questa notizia oscuri quello che abbiamo fatto", ha scritto Covell nelle scorse ore. "Sono incredibilmente fortunato ad aver lavorato con un cast e una troupe così eccezionalmente talentosi e sono estremamente orgoglioso del nostro show. Grazie a tutte le persone coinvolge: è stato uno sforzo di squadra erculeo e un enorme privilegio lavorare con tutti voi".

"E ai meravigliosi fan: grazie mille per il vostro amore e il vostro entusiasmo. Mi sono state mostrate delle conversazioni su Reddit che mi hanno fatto cantare il cuore: i piccoli dettagli e gli Easter egg che avete notato mi hanno rallegrato la giornata più e più volte. Le vostre risposte positive allo show mi hanno sopraffatto al punto da commuovermi, grazie! (A proposito, una teoria su chi o cosa sia 'Kaos' era assolutamente azzeccata...".

"La mia speranza ora è che le persone continuino a scoprire e ad apprezzare la serie: immagino che ci siano potenziali fan là fuori che potrebbero avere bisogno di più tempo per scoprirla, perciò continuate a parlare di Kaos se vi è piaciuta", ha concluso Covell. "Grazie mille per averla vista".