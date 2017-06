L'ideatore de I Soprano: "Potrei fare forse un prequel"

In occasione del 10° anniversario dalla conclusione de I Soprano, una delle serie tv più appassionanti e celebrate di sempre, la rivista Entertainment Weekly ha incontrato l'ideatore David Chase, finendo inevitabilmente col chiedergli, in un momento in cui la nostalgia sta portando in tv diversi revival, se prenderebbe mai in considerazione l'ipotesi di scrivere un nuovo capitolo delle sue amate storie.

Apparentemente una domanda dall'esito scontato, considerando la prematura scomparsa nel 2013 dell'insostituibile James Gandolfini, interprete del protagonista Tony Soprano, alla quale Chase ha risposto invece in modo sorprendente. Dopo aver detto con convinzione che è fuori discussione un ritorno de I Soprano con un nuovo cast al posto di Gandolfini e degli altri attori scomparsi, tanto meno una nuova serie che riparta dal punto controverso in cui il racconto si era fermato nel 2007 - "Non vorrei che una cosa simile accada, no. Come li sostituisci? Tutti invecchiano, ci sono persone che non puoi più incontrare", sono state le sue parole - Chase ha aggiunto che sarebbe un altro il modo ideale per vedere i Soprano riprendere vita. "Potrei fare forse un prequel. Non riesco a immaginare un ritorno della serie se non con un prequel".

Sebbene nell'ultimo periodo HBO non si sia fatta problemi ad avviare lo sviluppo di ben cinque prequel della serie di successo Il Trono di Spade, va detto che al momento non esiste alcuna iniziativa di analogo tipo per I Soprano. Per Chase è stata l'ultimo lavoro in tv, mentre il collega Terence Winter (al suo fianco in quasi tutti gli episodi come produttore esecutivo e talvolta sceneggiatore) è tornato alla rete con Boardwalk Empire e la meno fortunata Vinyl.