L'ideatore de I Soprano David Chase torna su HBO con la miniserie Project: MKUltra

La potenziale serie Project: MKUltra si concentrerebbe sul chimico e spia Sidney Gottlieb che guidò il discutibile omonimo programma della CIA conducendo pericolosi esperimenti di controllo mentale.

David Chase, famoso creatore de I Soprano, è pronto a tornare su HBO con un nuovo progetto che sembra tagliare i ponti completamente con il mondo della mafia italoamericana che era al centro della sua serie più celebre. Secondo quanto riportato da Deadline, Chase ha acquisito i diritti del libro di saggistica Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKULTRA di John Lisle, con l'intenzione di adattarlo in una miniserie intitolata Project: MKUltra.

Project: MKUltra, i primi dettagli della nuova serie di David Chase

Il progetto, attualmente in fase di sviluppo, sarà un thriller incentrato sulla figura di Sidney Gottlieb, il famigerato chimico e spia della CIA conosciuto come "The Black Sorcerer" (lo Stregone Nero). Gottlieb fu il responsabile del controverso programma MKUltra, una serie di esperimenti psichedelici e di controllo mentale condotti durante gli anni più tesi della Guerra Fredda. Questi esperimenti, spesso effettuati su soggetti consenzienti e non, hanno lasciato un'impronta oscura nella storia dei servizi segreti americani. HBO descrive il personaggio di Gottlieb anche come "il padrino involontario dell'intera controcultura dell’LSD".

David Chase e HBO

Project: MKUltra rappresenterebbe il primo progetto televisivo di Chase per HBO dopo I molti santi del New Jersey, film prequel de I Soprano uscito nel 2021 sia al cinema sia su HBO Max. La produzione della miniserie sarà curata dalla Riverain Pictures di Chase, con la collaborazione di Nicole Lambert, responsabile della produzione e dello sviluppo. Con I Soprano, andata in onda dal 1999 al 2007, Chase ha ridefinito la serialità contemporanea, conquistando 21 Emmy Awards e lodi unanimi da parte di molti che la considerano una delle migliori serie del XXI secolo. Dopo quella straordinaria esperienza, ha scritto e diretto il film Not Fade Away (2012) e co-sceneggiato I molti santi del New Jersey. Project: MKUltra, pur discostandosi dal punto di vista tematico, si presenta come un nuovo affascinante progetto in cui lo sceneggiatore esplorarerà i lati più oscuri della mente umana e del potere.