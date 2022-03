L'ex di Supernatural Misha Collins sarà Harvey Dent in Gotham Knights

News Serie TV

Per l'attore si tratta del primo ruolo in tv dopo la conclusione di Supernatural nel 2020.

Misha Collins ha trovato il ruolo che potrebbe riportarlo in tv dopo la lunga esperienza di Supernatural, conclusasi un anno e mezzo fa. Purtroppo o per fortuna, l'attore non reciterà nel prequel di quest'ultima, The Winchesters, ma in un altro pilot di The CW: Gotham Knights, adattamento dell'omonimo fumetto della DC Comics che immagina una Gotham City senza il Cavaliere Oscuro a proteggerla.

La trama di Gotham Knights e il ruolo di Misha Collins

Scritta dagli sceneggiatori di Batwoman Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams, Gotham Knights, che potrebbe o non potrebbe far parte dell'Arrowverse, è ambientata all'indomani dell'omicidio di Bruce Wayne. Il suo ribelle figlio adottivo (l'identità del personaggio viene al momento tenuta nascosta) stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per l'omicidio di Wayne. Ora etichettati come i criminali più ricercati di Gotham City, questa banda di disadattati rinnegati deve lottare per riabilitare i rispettivi nomi. Ma in una città senza un Cavaliere Oscuro a proteggerla, la situazione appare più pericolosa di quanto non sia mai stata. Tuttavia, la speranza arriva dai luoghi più inaspettati, poiché questa squadra male assortita di fuggitivi diventerà la sua prossima generazione di salvatori. Una squadra conosciuta come i Gotham Knights.

Come rivelato in un messaggio condiviso su Twitter, Collins interpreterà Harvey Dent, il procuratore distrettuale di Gotham City che nella lunga e mitica storia della città diventa il supercriminale Due Facce, un nome che deriva dalle orribili ustioni sulla metà sinistra del suo volto provocate da un attentato con l'acido in tribunale. "Ho chiesto se la mia versione del personaggio potesse indossare un trench beige sopra l'abito grigio", ha scritto Collins riferendosi scherzosamente ai vestiti indossati in Supernatural come interprete di Castiel. Poi ha aggiunto: "Non sono affatto sicuro che, senza, mi sentirò a mio agio davanti a una telecamera".