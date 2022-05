L'ex di Station 19 Okieriete Onaodowan protagonista della comedy di AMC Demascus

News Serie TV

La nuova serie, una comedy sci-fi di 6 episodi, è attesa in tv nel 2023.

Solo pochi mesi fa Okieriete Onaodowan, conosciuto soprattutto per aver ricoperto il ruolo di Dean Miller in Station 19, aveva lasciato lo spin-off di Grey's Anatomy per inseguire nuove opportunità lavorative. Oggi The Hollywood Reporter ci fa sapere che ha trovato il suo prossimo ruolo firmando come protagonista di Demascus, una nuova serie in arrivo sulla rete via cavo americana AMC nel 2023.

La trama di Demascus

Demascus, creata da Tearrance Arvelle Chisholm che è anche co-showrunner insieme a Kirk Moore, è una comedy di fantascienza che in 6 episodi segue il Demascus del titolo, un uomo nero di 33 anni che intraprende un viaggio alla scoperta di sé scavando nel mondo della psichiatria digitale e utilizzando una nuova tecnologia innovativa che gli consente di sperimentare diverse versioni della propria vita.

La serie, che ha ricevuto il via libera da AMC che aveva precentemente ordinato la sceneggiatura di un episodio pilota, coinvolge come produttori anche Mark Johnson e Myki Bajaj. Per Onaodowan - attore famoso anche a Broadway soprattutto per la sua interpretazione nel musical Hamilton - si tratta del primo impegno da protagonista dopo l'uscita di scena del suo Dean Miller da Station 19. Lo vedremo però prossimamente anche nella quarta e ultima stagione di Jack Ryan su Prime Video.