L'eternauta, ecco un trailer first look della serie Netflix tratta dal celebre fumetto

Debutterà in streaming nel 2025 la serie diretta da Bruno Stagnaro e interpretata da Ricardo Darin che adatta la bellissima graphic novel di Héctor Germán Oesterheld illustrata da Francisco Solano López.

Per gli appassionati di fumetti, "L'eternauta" è un titolo di culto. È stato scritto dall'argentino Héctor Germán Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López negli anni Cinquanta, ed è una storia ambiziosa e complessa di fantascienza capace di avere non pochi risvolti politici.

In estrema sintesi, quella di "L'eternauta" è la storia di un'invasione aliena che ha luogo a Buenos Aires e che incontra la resistenza dei suoi abitanti, ma le cose sono un po' più complesse, e coinvolgono una nevicata radioattiva e il fatto che tutto ha inizio quando una notte d'inverno un viaggiatore nel tempo e nello spazio che si fa chiamare Khruner, "il vagabondo dell'infinito", e che è l'Eternauta del titolo, si materializza di fronte allo stesso Oesterheld e inizia a raccontare la sua storia, che è poi quella del fumetto.

Anche chi non ha mai letto le tavole del fumetto ha forse familiarità con il look particolare dell'Eternauta, che si aggira vestito con una muta, dei guanti di gomma e una maschera un po' da sub e un po' antigas sul volto, a metà tra un sommozzatore e un improvvisato astronauta.

Come saprete, l'opera di Oesterheld è diventata una serie Netflix che vedremo nel 2025, e di cui qui di seguito vi mostriamo il primo trailer first look.

La serie L'Eternauta, di produzione ovviamente argentina, è stata diretta da Bruno Stagnaro, anche autore della sceneggiatura dei sei episodi insieme ad Ariel Staltari, e vede nei panni di protagonista, Juan Salvo, il bravissimo Ricardo Darín, probabilmente il più grande divo di tutto il Sud America. Del cast della serie, che porta le vicende dagli anni Cinquanta del fumetto ai giorni nostri, fanno parte anche Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas e Mora Fisz. Consulente creativo è stato Martín Mórtola Oesterheld, il nipote dell’autore originale.

Ecco il trailer first look di L'Eternauta, dal 2025 in streaming su Netflix.