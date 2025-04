L'età dell'innocenza: Netflix annuncia una miniserie basata sul romanzo di Edith Wharton

News Serie TV

In occasione della Giornata mondiale del libro, Netflix ha annunciato due nuovi adattamenti tratti da L'età dell'innocenza e Unaccustomed Earth di Jhumpa Lahiri: i primi dettagli.

Netflix vuole arricchire il suo catalogo con nuove serie tv tratte da grandi opere delle letteratura contemporanea e classica. In occasione della Giornata mondiale del libro, la piattaforma ha annunciato due nuovi progetti: una miniserie basata su L'età dell'innocenza, capolavoro della letteratura americana scritto dal premio Pulitzer Edith Wharton, e l'adattamento di Unaccustomed Earth, raccolta di racconti della pluripremiata autrice Jhumpa Lahiri. Entrambe le produzioni sono affidate a nomi di spicco del panorama televisivo internazionale. Ecco tutti i dettagli.

L'età dell'innocenza: La trama e i primi dettagli della miniserie Netflix

Netflix propone una nuova versione de L'età dell'innocenza descrivendo la miniserie come "un appassionato e struggente triangolo amoroso, sospeso tra libertà, dovere, identità e le molteplici forme dell’amore”. Secondo Netflix, questo nuovo adattamento sarà fedele al romanzo originale, ma offrirà una prospettiva contemporanea, in grado di coinvolgere anche le nuove generazioni. Lo spettatore sarà immerso nei sontuosi saloni e negli spazi più intimi dell’élite newyorkese di fine Ottocento, mentre i protagonisti si interrogano sul confine tra amore e desiderio. "E se, in definitiva, dovessimo farci guidare dalla testa o dal cuore?", domanda Netflix nella sinossi ufficiale. La miniserie sarà scritta e diretta da Emma Frost, già nota per il suo lavoro in The Spanish Princess, The White Princess e The White Queen. Oltre a firmare tutti gli episodi, Frost sarà anche showrunner e produttrice esecutiva.

I precedenti adattamenti: un classico adatto a ogni generazione

L’età dell'innocenza è uno dei romanzi più amati del XX secolo. Scritto da Edith Wharton e pubblicato per la prima volta nel 1920, il libro ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa nel 1921 ed è stato oggetto di numerosi adattamenti, tra cui il celebre film del 1993 diretto da Martin Scorsese, con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer e Winona Ryder (da cui è tratta la foto in alto).

Unaccustomed Earth: La serie basata sul libro di Jhumpa Lahiri

Il secondo progetto annunciato da Netflix è l'adattamento di Unaccustomed Earth, raccolta di racconti pubblicata da Jhumpa Lahiri nel 2008. La serie sarà composta da otto episodi e racconterà le storie intrecciate di una comunità indo-americana nella città di Cambridge, Massachusetts. Al centro della narrazione ci saranno un amore impossibile, un matrimonio in crisi e una comunità che si trova a fare i conti con identità, appartenenza e scandali nascosti.

Descritta come un "dramma epico e culturalmente vibrante", la serie esplorerà i temi della diaspora, del desiderio e delle tensioni generazionali. Il progetto coinvolge John Wells (Shameless) e Madhuri Shekar (Il problema dei 3 corpi) come co-sceneggiatori e produttori esecutivi. Wells sarà anche showrunner. La regia del primo episodio è affidata a Nisha Ganatra, che si era aggiudicata i diritti del libro e ha sviluppato la serie. Lahiri stessa è tra i produttori esecutivi, insieme a Erica Saleh, Erin Jontow e Celia Costas. Precedentemente un altro lavoro di Jhumpa Lahiri era stato adattato per lo schermo cioè Il destino nel nome - The Namesake, film del 2006 diretto da Mira Nair.