L'età dell'innocenza: L'adattamento di Netflix svela i suoi primi protagonisti

News Serie TV

La nuova miniserie di Netflix basata su L'età dell'innocenza di Edith Wharton ha affidato un ruolo a Camila Morrone, Kristine Froseth, Ben Radcliffe e Margot Martindale.

Primi ingressi nel cast di The Age of Innocence, la prossima miniserie di Netflix basata sul capolavoro della letteratura americana scritto dal premio Pulitzer Edith Wharton L'età dell'innocenza. Camila Morrone (Daisy Jones & The Six), Kristine Froseth (The Buccaneers), Ben Radcliffe (Masters of the Air) e Margot Martindale (The Americans, Justified) hanno ottenuto un ruolo regolare.

L'età dell'innocenza: Quattro aggiunte al cast della miniserie di Netflix

Il nuovo adattamento dell'opera della Wharton è descritto come il racconto appassionato e struggente di un triangolo amoroso, che esplora i temi della libertà, del dovere, dell'identità e dell'amore in tutte le sue forme. Fedele alla storia originale ma con un approccio contemporaneo, il drama condurrà lo spettatore nelle sontuose sale da ballo e nelle camere da letto della giovane élite newyorkese di fine Ottocento, ponendo le seguenti domande: cos'è l'amore e cos'è la lussuria? Dovremmo lasciarci guidare dalla testa o dal cuore?

Morrone interpreterà Ellen Olenska, la cugina intelligente e indipendente di May, che torna a New York dopo un matrimonio fallimentare con il Conte Stanislas Olenski, un nobile polacco. Ellen è uno spirito libero, giocoso e volitivo, ma carico di conflitti e sensi di colpa per la sua nuova posizione nella società. Froseth sarà May Welland, una giovane donna gentile e genuina, il prodotto della sua classe sociale. Tradizionale, rispettosa delle regole e sostenitrice dello status quo, lei non è del tutto priva di uno spirito ribelle.

Newland Archer, il personaggio affidato a Radcliffe, è un affascinante, progressista e brillante gentiluomo della buona società che desidera un legame più profondo e passionale con il mondo e con qualcuno che lo abita. Martindale, invece, vestirà i panni di Mrs. Manson-Mingott, la nonna di May e Ellen, una donna divertente, scurrile, provocatoria, capricciosa e testarda.