L'estate nei tuoi occhi: Il romanzo di Jenny Han diventa una serie di Prime Video

L'apprezzata autrice di Tutte le volte che ho scritto ti amo sarà showrunner e produttrice esecutiva del teen drama The Summer I Turned Pretty.

Prime Video continua a rivolgere le sue attenzioni verso un pubblico di giovani adulti ordinando una nuova serie tv basata sul romanzo di Jenny Han The Summer I Turned Pretty (edito in Italia con il titolo L'estate nei tuoi occhi, il primo della trilogia conosciuta nel nostro Paese anche come The Summer Trilogy). L'autrice, famosa per aver scritto anche la trilogia di Tutte le volte che ho scritto ti amo che ha ispirato ben tre film di Netflix, è coinvolta direttamente in questo nuovo progetto come showrunner insieme a Gabrielle Stanton (Titans).

La trama di The Summer I Turned Pretty

La serie di 8 episodi, prodotta da Amazon Studios e Wiip, è una storia multigenerazionale incentrata su un triangolo amoroso tra una ragazza, Belly, e due fratelli. Si tratta di un racconto coming-of-age che tocca vari temi, come i rapporti tra le madri e i loro figli, il potere dell'amicizia femminile, i primi amori, i primi dolori e la magia di un'estate perfetta. Pubblicato nel 2009, L'estate nei tuoi occhi è il primo romanzo di una trilogia con protagonista la giovane Isabel "Belly" Conklin; gli altri due romanzi sono Non è estate senza te e Per noi sarà sempre estate usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2011.

Le dichiarazioni

"La serie è in lavorazione da molti anni e sono così entusiasta di raccontare la storia di Belly nel 2021", ha fatto sapere Jenny Han tramite un comunicato. "Per i fan di lunga data dei libri, penso che ne sarà valsa la pena. Per coloro che hanno scoperto di recente la trilogia, spero si innamoreranno di questi personaggi e di questo posto che mi è così caro". "Jenny Han ha una voce così unica e autentica, la sua narrazione arriva dritto al cuore dei suoi milioni di fan: adoriamo questa serie", ha affermato l'amministratore delegato di Wiip Paul Lee.

Albert Cheng, direttore operativo e co-responsabile dei progetti televisivi presso Amazon Studios, ha aggiunto: "Adoriamo vedere la ricca e riconoscibile narrazione di Jenny Han in The Summer I Turned Pretty. Nel dare vita a questo amato romanzo come serie televisiva, la riconoscibile voce di Jenny entrerà in sintonia con il nostro pubblico di Prime Video, desideroso di contenuti per giovani adulti più intelligenti, divertenti e autentici".

The Summer I Turned Pretty va così ad allungare la lista dei contenuti young adult di Prime Video dopo il recente rinnovo per una seconda stagione di The Wilds e il teen drama Panic, in arrivo prossimamente.