L'estate in cui imparammo a volare: Il trailer ufficiale della serie Netflix con Katherine Heigl e Sarah Chalke

Il drama basato sul romanzo Firefly Lane di Kristin Hannah arriverà in streaming il 3 febbraio.

Un'amicizia che dura da 30 anni e che resiste a tutto: alla crescita, alle strade che si separano e alle promesse infrante. Chi non vorrebbe essere protagonista di una storia come quelle de L'estate in cui imparammo a volare? La serie (in originale Firefly Lane, come il titolo del romanzo di Kristin Hannah da cui è tratta) arriva in streaming su Netflix il prossimo 3 febbraio e il servizio di video in streaming ne ha appena rilasciato il trailer ufficiale grazie al quale conosciamo meglio le due protagoniste interpretate da Katherine Heigl e Sarah Chalke, due attrici ben note agli appassionati di Serie TV per i loro ruoli rispettivamente in Grey's Anatomy e Scrubs.

La trama di L'estate in cui imparammo a volare

Adattato dall'ideatrice de Le streghe dell'East End Maggie Friedman, L'estate in cui imparammo a volare racconta in 10 episodi il complicato legame di due amiche inseparabili fin dall'adolescenza, Tully (Heigl) e Kate (Chalke). Le due si incontranno per la prima volta all'età di quattordici anni e diventano amiche nonostante siano profondamente diverse: Kate è timida e riservata, Tully è una bellissima ragazza estroversa. Quando una tragedia segna le loro esistenza, diventano legate per la vita. Da adulte, Kate e Tully vivono anni di alti e bassi, di delusioni sentimentali, di gioia, di trionfi, di fallimenti persino un triangolo amoroso. Tully sceglie ricchezza e fama, mentre Kate sceglie la famiglia e la maternità. Il loro legame indissolubile attraversa i decenni fino a quando un tradimento inimmaginabile le allontana, forse per sempre.

"Per chi le conosceva, erano semplicemente Tully e Kate. Per oltre 30 anni quell'amicizia è stata la colonna portante delle loro vita", si dice nella clip. Sulle note di Go Your Own Way dei Fleetwood Mac, vediamo Tully perseguire coraggiosamente i suoi obiettivi come giornalista televisiva mentre Kate si concentra sulla vita familiare (anche se in seguito la vediamo mentre si toglie la fede nuziale). "Tu non capisci - dice Kate a Tully - non sai cosa vuol dire fallire. Hai successo in tutto ciò che fai. È come se questa fosse la tua vita e io invece ti viaggio accanto".

Il cast

Il resto del cast include anche Ali Skovbye (When Calls the Heart) e Roan Curtis (The Magicians) nei panni delle giovani Tully e Kate (nella prima foto in basso), Ben Lawson (Designated Survivor), Yael Yurman (L'uomo nell'alto castello) e Beau Garrett (Girlfriends' Guide to Divorce).