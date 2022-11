L'estate in cui imparammo a volare: Il trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

La serie con Katherine Heigl e Sarah Chalke torna con la prima metà dei nuovi episodi su Netflix il prossimo 2 dicembre.

Tully e Kate, le migliori amiche interpretate da Katherine Heigl e Sarah Chalke ne L'estate in cui imparammo a volare, saranno più unite che mai nonostante le difficoltà nei nuovi episodi della serie basata dul romanzo di Kristin Hannah (in originale Firefly Lane). La seconda (e ultima) stagione avrà 16 episodi e sarà divisa in due parti. La prima parte, composta da 9 episodi, uscirà in streaming su Netflix il prossimo 2 dicembre, mentre i restanti 7 episodi arriveranno nel 2023, a data da destinarsi. Nell'attesa, il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale del nuovo capitolo.





La trama della seconda stagione de L'estate in cui imparammo a volare

Le migliori amiche Tully e Kate affronteranno insieme di tutto nei nuovi episodi: dai nuovi impegni professionali (Tully sta girando un documentario!) alle relazioni sentimentali complicate (Kate e Johnny hanno ancora qualche strascico della loro relazione a cui basare). Naturalmente, come si capisce dal trailer, la loro lunga amicizia potrebbe incontrare anche alcuni ostacoli.

Secondo la sinossi ufficiale diffusa da Netflix, Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq. Tully invece resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero. Tutto ciò la fa riflettere sulla propria natura e provenienza, spingendola anche a cercare il padre che non ha mai conosciuto nonostante le obiezioni di Nuvola, la riservata madre hippy. Negli anni '80 vediamo Kate e Johnny che all'inizio della loro storia d'amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano entrambi, mentre Tully fa carriera e si scontra (e flirta!) con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz (interpretato dalla new entry Ignacio Serricchio). Lui potrebbe essere la sua anima gemella, se solo riuscissero a smettere di litigare per cinque minuti. Negli anni '70 le adolescenti Kate e Tully faticano a mantenere intatta la loro amicizia quando Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano separatamente le difficoltà della scuola superiore, sanno bene di aver bisogno l'una dell'altra.

Le nuove aggiunte al cast

Ben Lawson, Beau Garrett, Ali Skovbye, Roan Curtis e Yael Yurman, già conosciuti nella prima stagione, torneranno nei nuovi episodi. Oltre al già citato Ignacio Serricchio (Lost in Space) che interpreterà l'arrogante giornalista sportivo Danny Diaz, nella seconda stagione de L'estate in cui imparammo a volare conosceremo altri nuovi interpreti. Ruoli ricorrenti sono stati affidati a Greg Germann, reduce da Grey's Anatomy, India de Beaufort (Lo straordinario mondo di Zoey) e Jolene Purdy (The White Lotus). Germann sarà Benedict Binswanger, aspirante governatore dello stato di Washington negli anni '80. India de De Beaufort interpreterà Charlotte, che nel 1985 è un'aspirante giornalista tranquilla e riservata con una cotta senza speranza per Johnny Ryan (Ben Lawson), ma poi diventa una reporter di fama mondiale. Jolene Purdy, infine, sarà Justine Jordan, una talentuosa agente solare e ottimista che sa mantenere un atteggiamento positivo anche quando dà notizie terribili.