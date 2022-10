L'estate in cui imparammo a volare 2 arriva a dicembre su Netflix: Le prime foto

News Serie TV

La seconda stagione della serie con Katherine Heigl e Sarah Chalke sarà anche l'ultima e sarà divisa in due parti.

Si torna finalmente a Firefly Lane. Dopo una lunga attesa per i fan, Netflix ha annunciato la data di uscita e svelato le prime foto dei nuovi episodi de L'estate in cui imparammo a volare, la serie che racconta l'amicizia di due donne, interpretate da Katherine Heigl e Sarah Chalke, attraverso i decenni. Il servizio di video in streaming, però, ha fatto sapere anche che la seconda stagione sarà l'ultima, avrà 16 episodi e sarà divisa in due parti. La prima parte, composta da 9 episodi, uscirà in streaming il prossimo 2 dicembre, mentre i restanti 7 episodi arriveranno nel 2023, a data da destinarsi.

L'estate in cui imparammo a volare: La trama e dove eravamo rimasti

Basata sul romanzo omonimo di Kristin Hannah, un vero e proprio caso letterario, L'estate in cui imparammo a volare (Firefly Lane nella versione originale) ripercorre l'amicizia di due ragazze e poi due donne - Tully (Heigl), un famoso personaggio televisivo tormentato da un passato difficile e da una solitudine interiore, e Kate (Chalke), una giornalista che a un certo punto nella sua vita ha preferito lasciare il lavoro e crearsi una famiglia - nel corso di tre decenni. Dal primo incontro negli anni '70 fino alle difficoltà dell'età adulta negli anni 2000, Tully e Kate si sono sempre sostenute a vicenda, fino a quando un tradimento inimmaginabile non le allontana, forse per sempre.

Le anticipazioni e i nuovi membri del cast

Nella seconda stagione della serie Heigl e Chalke saranno nuovamente le migliori amiche Tully e Kate, incontratesi da ragazzine e rimaste legate per oltre trent'anni tra alti e bassi. Nei nuovi episodi, che come quelli della prima stagione andranno avanti e indietro nel tempo, la loro amicizia e le loro relazioni saranno messe ancora una volta alla prova. Oltre ai membri del cast già noti Ali Skovbye, Roan Curtis (le interpreti delle giovani Tully e Kate nei flashback), Ben Lawson, Beau Garrett e Yael Yurman, nella seconda stagione recitano anche India de Beaufort (nel ruolo di Charlotte), Greg Germann (come Benedict), Jolene Purdy (nei panni di Justine), Ignacio Serricchio (nel ruolo di Danny) e Chris McNally nel ruolo ricorrente del signor Waverly, un nuovo insegnante di inglese molto carismatico che spinge Kate e Tully fuori dalle loro zone di comfort.