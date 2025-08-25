TGCom24
News Serie TV

L'estate dei segreti perduti, un nuovo aggiornamento rende la stagione 2 ancor più possibile

Cristina Migliaccio

Mentre il pubblico attende l'ufficialità, un nuovo aggiornamento di L'estate dei segreti perduti sembrerebbe puntare dritto verso una seconda stagione.

È trascorso un po’ dalla fine di L’estate dei segreti perduti (in lingua originale intitolato We Were Liars), ma Amazon non ha ancora svelato qual è il destino della Serie TV. E mentre i fan incrociano le dita, sperando in un rinnovo per una seconda stagione, la responsabile delle co-produzioni di serie tv presso Amazon MGM Studios ha spezzato una lancia a favore del ritorno della famiglia Sinclair.

L’estate dei segreti perduti, Amazon torna nuovamente sulla possibile stagione 2

L’estate dei segreti perduti ha introdotto una famiglia benestante quanto disfunzionale. I Sinclair, rinchiusi nella bolla ammaliante quanto ingannevole di Beechwood, hanno raccontato una breve e funesta parentesi alternandosi tra passato e presente. La protagonista, Cadence detta Cady, ha subito un grave incidente perdendo la memoria dell’estate precedente e, un anno dopo, ha cercato di ricostruire passo dopo passo gli eventi che hanno preceduto il disastro. E mentre la famiglia decide di affrontare con insistente silenzio il passato, Cady indaga senza sosta riuscendo, infine, a comprendere cos’è accaduto un anno prima.

La serie tv, attualmente composta da una singola stagione, ha colpito il pubblico in streaming e, nonostante il successo riscontrato, Prime Video ad oggi non ha ancora rinnovato L’estate dei segreti perduti per una seconda stagione. Anche le showrunner Julie Plec e Carina Adly MacKenzie hanno condiviso le proprie speranze ed idee, ammettendo di avere ancora molte storie da raccontare, tratte dalle opere di E. Lockhart. A tornare sulla possibile seconda stagione di recente è stata Laura Lancaster, responsabile dello sviluppo e delle coproduzioni di serie TV SVOD (Subscription Video on Demand) negli Stati Uniti presso Amazon MGM Studios. Come riporta Deadline, Lancaster ha elogiato il successo di L’estate dei segreti perduti e di Sorelle sbagliate, menzionando la dirigente Kara Smith: “La sua straordinaria leadership e la sua visione innovativa hanno contribuito a trasformare Sorelle sbagliate e L’estate dei segreti perduti in serie imperdibili che hanno catturato il dibattito culturale”. E se Sorelle Sbagliate è stata concepita fin dall’inizio come una miniserie, L’estate dei segreti perduti invece è partita con l’intenzione di approfondire le dinamiche della famiglia Sinclair.

Poche settimane fa, anche Vernan Sanders a capo della divisione TV di Amazon MGM Studios aveva manifestato interesse per un successivo capitolo della serie tv: “È una delle serie su cui gli sceneggiatori stanno lavorando duramente, lavorando su come sarebbe una seconda stagione. Siamo davvero entusiasti dei risultati che abbiamo visto, ed è una delle serie che spero avrà presto delle novità positive da annunciare. Stanno lavorando duramente per presentarci il materiale per una seconda stagione, e c'è stato un bel clamore da parte dei fan di quella serie per continuare la storia. Quindi vedremo”. Un’eventuale seconda stagione potrebbe raccontare invece la storia delle sorelle Sinclair, quindi tornando indietro nel tempo alla loro adolescenza.

