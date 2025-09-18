TGCom24
L'estate dei segreti perduti
Anno: 2025
3,3
L'estate dei segreti perduti
News Serie TV

L'estate dei segreti perduti ufficialmente rinnovata per una seconda stagione

Carolina Mautone
2

Una delle serie che più ha appassionato il pubblico di Prime Video negli ultimi mesi, L'estate dei segreti perduti, tornerà con una seconda stagione: tutte le nuove anticipazioni.

L'estate dei segreti perduti ufficialmente rinnovata per una seconda stagione

I Sinclair stanno per tornare. Dopo settimane di speculazioni e indizi seminati qua e là dalle showrunner, è arrivata la conferma ufficiale: Prime Video ha rinnovato L'estate dei segreti perduti per una seconda stagione. La notizia è arrivata due mesi dopo il debutto della serie sul servizio di video in streaming e per molti non è stata affatto una sorpresa. Il successo di pubblico della prima stagione aveva lasciato il pubblico desideroso di conoscere nuovi particolari della storia della facoltosa famiglia al centro del racconto. E ora finalmente la loro speranza è stata esaudita.

L'estate dei segreti perduti: La trama e il successo della prima stagione

Basata sul romanzo bestseller We Were Liars di E. Lockhart, la prima stagione racconta la storia di Cadence Sinclair Eastman (interpretata da Emily Alyn Lind) e del suo ristretto gruppo di amici durante le estati trascorse sull'isola privata di famiglia nel New England. I Sinclair sono l'emblema della ricchezza vecchio stile americana: belli, privilegiati e con un'apparente perfezione che nasconde un groviglio di colpe e misteri. Il finale della prima stagione ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso: Cadence scopre di aver causato la morte dei suoi tre amici nell'incendio dell’anno precedente, ma la presenza spettrale di Johnny, ancora legato alla madre Carrie, suggerisce che alcuni segreti siano ancora sepolti sull’isola.

La risposta del pubblico è stata "davvero speciale", come hanno dichiarato le showrunner Julie Plec e Carina Adly MacKenzie, aggiungendo: "Ci sono ancora molti segreti sepolti sull'isola di Beechwood e non vediamo l'ora di continuare a scoprirli". Lockart ha aggiunto: "MacKenzie e Plec hanno grandi, grandissimi piani per la seconda stagione, inclusi tutti quegli elementi che i lettori dei miei libri stanno morendo dalla voglia di vedere sullo schermo e molte altre sorprese".

Cosa sappiamo sulla seconda stagione: La trama

La seconda stagione non sarà un semplice seguito. Secondo quanto anticipato dalle showrunner, il nuovo capitolo della serie potrebbe prendere la forma di un prequel, basato sul romanzo Family of Liars (in italiano Bugiarde nate), sempre scritto da E. Lockhart. Ambientato decenni prima rispetto agli eventi raccontati nella prima stagione, Bugiarde nate si concentra sulla generazione precedente dei Sinclair, in particolare su Carrie da adolescente, offrendo uno sguardo ancora più profondo sulle dinamiche familiari e sui traumi che hanno segnato l'intera stirpe.

La seconda stagione promette quindi di portarci indietro nel tempo, nell'estate in cui le sorelle Sinclair erano adolescenti e vivevano le loro vacanze su Beechwood Island tra cocktail, tramonti e segreti. La trama del romanzo prequel suggerisce atmosfere ancora più oscure e intense: l’estate senza Rosemary, la sorella scomparsa, pesa come un macigno su Carrie, che cerca di soffocare il dolore con i farmaci. Ma tutto cambia con l'arrivo sull'isola di tre misteriosi ragazzi, tra cui l’affascinante Pfeff, che risveglierà in Carrie sentimenti forti e incontrollabili.

Il cast, chi tornerà?

Oltre a Emily Alyn Lind nei panni di Cadence, il cast della prima stagione includeva nomi come Caitlin Fitzgerald, Mamie Gummer, Candice King, Rahul Kohli, David Morse, e i giovani Shubham Maheshwari, Esther McGregor e Joseph Zada. Non è ancora stato confermato chi tornerà nella seconda stagione, ma è probabile che vedremo nuovi attori nei ruoli delle versioni giovani di Carrie, Bess e Penny, le sorelle Sinclair protagoniste del prequel.

La serie continuerà a essere prodotta da Universal Television e Amazon MGM Studios, con Julie Plec e Carina Adly MacKenzie nuovamente alla guida come showrunner ed executive producer, affiancate dall’autrice E. Lockhart, coinvolta attivamente anche in questa nuova fase. Al momento non è stata annunciata una data ufficiale per l'uscita, ma considerando i tempi di produzione, è plausibile aspettarsi il ritorno dei Sinclair nell'estate 2026.

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
