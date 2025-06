L'estate dei segreti perduti: Il trailer ufficiale italiano della serie teen mistery di Prime Video

News Serie TV

Arriverà il 18 giugno su Prime Video la nuova serie L'estate dei segreti perduti (We Were Liars), basata sul romanzo di successo di E. Lockhart: ecco il trailer ufficiale e tutto quello che c'è da sapere.

Preparatevi a tuffarvi in un'estate avvolta nel mistero, dove il sole splende forte ma le ombre incombono. Prime Video ci invita su un'isola privata del New England dove nulla è come sembra e i segreti bruciano sotto la superficie dorata dell'alta società americana. Il 18 giugno debutta in streaming (con tutti gli 8 episodi subito disponibili) L'estate dei segreti perduti (in originale We Were Liars), la nuova serie thriller-teen che promette di diventare il vostro nuovo guilty pleasure stagionale. Basata sull'acclamato romanzo young adult di E. Lockhart, la serie è stata adattata da Julie Plec (The Vampire Diaries) e Carina Adly MacKenzie (Roswell, New Mexico), due veterane del drama adolescenziale. Guardate qui sotto il trailer ufficiale italiano diffuso dal servizio di video in streaming.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie dal romanzo best-seller di E. Lockhart - HD

L'estate dei segreti perduti: La trama

L'estate dei segreti perduti segue la giovane Cadence (Emily Alyn Lind del sequel di Gossip Girl) e la sua ristretta cerchia di amici - soprannominati I Bugiardi - durante le vacanze sull’isola privata di famiglia nel New England. I Sinclair sono l’élite dell’élite: belli, ricchissimi, affiatati. Ma un misterioso incidente cambia tutto, lasciando Cadence senza memoria e con l'urgenza di ricostruire un puzzle che nessuno sembra voler aiutare a completare. Cadence torna sull'isola un anno dopo, decisa a scoprire la verità.

Il mistero si infittisce quando anche i suoi amici più stretti iniziano a comportarsi in modo strano, come se stessero nascondendo qualcosa. E forse lo fanno davvero. "Eravamo felici e avevamo tutto. L'estate scorsa è successo qualcosa di terribile ma non ricordo chi o cosa mi abbia ferita. Devo capire se tutte queste bugie si collegano a me, su quella spiaggia da sola. Ma non tutte le favole finiscono bene", sentiamo dire a Cadence nel trailer.

Il cast

Gli altri "Bugiardi" della cerchia sono interpertati dall'ex star di The Vampire Diaries Candice King nei panni di una delle sorelle di Cadence, Mamie Gummer (The Good Wife) in quelli dell'altra sorella, Caitlin FitzGerald (Masters of Sex) in quelli della madre, Rahul Kohli (iZombie), David Morse (Outsiders) nel ruolo dell'orgoglioso patriarca della famiglia e, nei panni dei migliori amici di Cadence, Shubham Maheshwari, Esther MacGregor (High School) e Joseph Zada, rispettivamente Gat, Mirren e Johnny.