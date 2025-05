L'estate dei segreti perduti: Il teaser trailer italiano della nuova serie mistery di Prime Video

News Serie TV

Basata sul romanzo di successo di E. Lockhart, intitolato We Were Liars, la nuova serie debutterà in streaming il prossimo 18 giugno: ecco il primo trailer de L'estate dei segreti perduti.

Prime Video si prepara a sfornare un altro guilty pleasure estivo da godersi in compagnia di una granita ghiacciata? Così ci sembra, a giudicare dal primo teaser trailer italiano di L'estate dei segreti perduti (in originale We Were Liars), la nuova serie mistery thriller scritta e prodotta dalla co-ideatrice di The Vampire Diaries Julie Plec insieme con la collaboratrice di The Originals e ideatrice di Roswell, New Mexico Carina Adly MacKenzie. Il drama è basato sul romanzo young adult di successo scritto da E. Lockhart e debutterà in streaming sulla piattaforma di Amazon, con tutti gli 8 episodi subito disponibili, il prossimo 18 giugno.

L'estate dei segreti perduti: La trama

L'estate dei segreti perduti segue le vicende di Cadence Sinclair Eastman (Emily Alyn Lind, Gossip Girl) e della sua ristretta cerchia di amici, soprannominati "I Bugiardi", durante le loro avventure estive sull’isola privata del nonno, nel New England. I Sinclair sono l’equivalente dell’aristocrazia americana, noti per il loro bell’aspetto, la ricchezza tramandata da generazioni e il legame invidiabile che li unisce, ma, dopo un misterioso incidente che cambia per sempre la vita di Cadence, tutti, compresi i suoi amati "Bugiardi", sembrano avere qualcosa da nascondere. "L'estate scorsa mi è successo qualcosa di terribile, ma nessuno mi dice cosa. Quando hai sfiorato la morte, vuoi delle risposte", sentiamo dire a Cadence nel trailer. E qualcosa suggerisce che tutti i castelli di bugie crolleranno.

Il cast

Gli altri "Bugiardi" della cerchia sono interpertati dall'ex star di The Vampire Diaries Candice King nei panni di una delle sorelle di Cadence, Mamie Gummer (The Good Wife) in quelli dell'altra sorella, Caitlin FitzGerald (Masters of Sex) in quelli della madre, Rahul Kohli (iZombie), David Morse (Outsiders) nel ruolo dell'orgoglioso patriarca della famiglia e, nei panni dei migliori amici di Cadence, Shubham Maheshwari, Esther MacGregor (High School) e Joseph Zada, rispettivamente Gat, Mirren e Johnny.