L'estate dei segreti perduti 2 riceve un aggiornamento promettente: "Ci stanno lavorando duramente"

Il responsabile TV di Prime Video ha offerto un aggiornamento promettente sul futuro di L'estate dei segreti perduti: ma ci sarà una seconda stagione?

L’estate dei segreti perduti, in lingua originale intitolata We Were Liars, ha riscosso successo sulla piattaforma streaming di Prime Video diventando uno dei titoli estivi young adult più apprezzati del piccolo schermo, motivo per cui il pubblico continua a chiedere a gran voce cosa ne sarà di questa Serie TV. La storia è tratta dall’omonimo romanzo di E. Lockhart, autrice a sua volta coinvolta nell’adattamento televisivo. Ma alla prima stagione ne seguirà una seconda? A spezzare una lancia a favore di L’estate dei segreti perduti è stato il responsabile TV di Prime Video.

L’estate dei segreti perduti, ci sarà una stagione 2? Un responsabile di Prime Video riaccende la speranza

La protagonista di L’estate dei segreti perduti è Cady (Emily Alyn Lind), nata in una famiglia benestante, i Sinclair, il cui cognome comporta un peso. Cady è cresciuta insieme ai suoi cugini e a Gat: sin da bambini, hanno trascorso tutte le estati insieme alla casa al mare dei Sinclair e, una volta adolescenti, hanno iniziato a comprendere che il mondo non è racchiuso in quella bolla. Arrivato il momento di prendere una posizione e di aprire gli occhi, i quattro amici vivranno un’estate indimenticabile e non nel modo in cui il pubblico potrebbe immaginare. Dopo la fine della prima stagione, che ha alternato passato e presente per raccontare cos’è successo durante l’estate 16, il pubblico spera in una seconda stagione così come il responsabile TV di Prime Video Vernon Sanders, che ha raccontato a Deadline a che punto è la decisione. A detta di Sanders, gli sceneggiatori stanno lavorando per presentare una bozza della storia:

È una delle serie su cui gli sceneggiatori stanno lavorando duramente, lavorando su come potrebbe essere una seconda stagione. Siamo stati davvero entusiasti dei risultati che abbiamo visto, ed è una delle serie che spero avrà presto delle novità positive da annunciare. Stanno lavorando duramente per presentarci il materiale per una seconda stagione, e c'è stato un grande clamore da parte dei fan di quella serie affinché la storia continui. Quindi vedremo.