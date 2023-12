L'attore di Supernatural Mark Sheppard vivo per miracolo: "Ho avuto sei attacchi di cuore"

News Serie TV

L'attore, che ha recitato anche in Doctor Who, Battlestar Galactica e Doom Patrol, ha raccontato il suo calvario postando una foto dal letto d'ospedale.

Mark Sheppard è sopravvissuto a ben sei attacchi di cuore e, per fortuna, può raccontare la sua traumatica esperienza lui stesso. L'attore, famoso soprattutto per il ruolo di Crowley che ha ricoperto in otto stagioni di Supernatural, ha raccontato su Instagram di essere vivo per miracolo.

Mark Sheppard sopravvissuto a sei attacchi di cuore: Il racconto dell'attore

Sheppard ha postato su Instagram un selfie dal letto d'ospedale raccontando il suo calvario. "Ieri stavo andando a un appuntamento quando sono crollato in cucina. Sei massicci attacchi di cuore dopo, sono stato strappato alla morte quattro volte, a quanto pare ho avuto un blocco del 100% nella mia arteria coronaria sinistra. Se non fosse stato per mia moglie, i vigili del fuoco di Los Angeles e l'incredibile staff dell'ospedale St. Joseph non starei qui a scrivere questo post. Le mie chance di sopravvivenza erano praticamente pari allo zero. Mi sento bene e miracolato. Torno a casa domani", si legge nel post.

Il supporto dei colleghi

Oltre alla sua lunga esperienza in Supernatural, Sheppard è noto per aver recitato in diverse serie di fantascienza tra cui Firefly, Doctor Who e Battlestar Galactica. Recentemente è apparso in Doom Patrol e Walker: Independence. Subito i suoi ex colleghi si sono fatti sentire dimostrandogli il loro affetto con molti messaggi. Misha Collins , che ha interpretato Castiel in Supernatural, ha scritto ironicamente: “Mark! Non è necessario fare sempre di più ogni volta! Sei attacchi di cuore? Due o tre sarebbero stati già abbastanza impressionanti. Ci hai impressionato, ok? Adesso smettila, guarisci e torna da noi. Ti voglio bene". Altri ex colleghi di Supernatural come Felicia Day, Osric Chau, Alaina Huffman, Samantha Smith e Alexander Calvert hanno fatto a Sheppard gli auguri di una pronta guarigione. Matt Bomer, che ha recitato al suo fianco in White Collar, è intervenuto per dire: "Sono contento che tu stia bene, Mark." L'attrice di Doom Patrol Michelle Gomez ha scritto: "Mi dispiace così tanto che tu abbia dovuto affrontare qualcosa del genere. Ma tu, amico mio, sei stato salvato per fare grandi cose. Tanto amore".