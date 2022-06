L'assistente di volo: Forse non ci sarà una terza stagione, fa sapere Kaley Cuoco

News Serie TV

L'attrice in un'intervista: "Penso che per me, in questo momento, l'aereo sia atterrato".

Quelli in onda lunedì scorso (su Sky Serie e in streaming su NOW) potrebbero essere stati gli ultimi episodi de L'assistente di volo. In un'intervista con People, la star del mystery thriller di HBO Max Kaley Cuoco ha rivelato che l'appena conclusa seconda stagione sarà con ogni probabilità l'ultima della serie.

L'assistente di volo è già finita?

"Ne abbiamo fatte due, forse dovremmo fermarci" ha detto l'attrice, interprete di un'assistente di volo con problemi di dipendenza coinvolta suo malgrado in pericolosi intrighi internazionali. "Credo di essere in inferiorità numerica con questo pensiero; c'è sicuramente interesse a fare una terza stagione. Ma penso che per me, in questo momento, l'aereo sia atterrato".

Mentre una fonte di HBO Max ha precisato che "nessuna decisione ufficiale" è stata presa, Cuoco - che ha molti altri progetti in ballo in tv e al cinema - ha aggiunto che, se una terza stagione si farà, probabilmente avverrà in un futuro lontano. "Alcuni dei miei show preferiti impiegano del tempo per tornare e, quando lo fanno, sono felicissima di una nuova stagione. Voglio assicurarmi che i fan lo saranno e che non stiamo tirando troppo la corda. Abbiamo fatto così tanto in questa stagione. Anche se gli episodi sono stati solo otto, abbiamo scritto tante storie e mi viene da pensare: 'Be', cosa potremmo fare dopo?'. Quindi, bisognerà ragionarci molto per assicurarci che, se torneremo, sarà meglio delle ultime due, cosa molto difficile da fare".