L'assistente di volo: Ecco il trailer ufficiale italiano della stagione 2, su Sky e NOW dal 9 maggio

La Cassie Bowden di Kaley Cuoco torna cambiata e alle prese con una nuova vita, fino a quando non resta coinvolta in un nuovo intrigo internazionale.

In programmazione da pochi giorni negli Stati Uniti, l'attesissima seconda stagione del comedy-thriller rivelazione L'assistente di volo non si farà attendere a lungo in Italia. I nuovi episodi andranno in onda su Sky Serie e saranno disponibili in streaming su NOW dal 9 maggio, ogni lunedì con un nuovo appuntamento alle ore 21:15. Accanto alla protagonista Kaley Cuoco, tra le new entries della stagione una diva di Hollywood, la nominata all'Oscar Sharon Stone, in bella mostra con tutti gli altri nel trailer ufficiale italiano appena rilasciato.

L'assistente di volo: La trama della stagione 2

I nuovi episodi danno un seguito alla storia di Cassie Bowden, divisa tra la carriera di assistente di volo e una nuova collaborazione segreta, addirittura con la CIA. Un omicidio - un altro! - al quale si troverà ad assistere finirà col mettere Cassie al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. La ritroviamo finalmente sobria (e intenzionata a restarlo, con non poche difficoltà). Cassie si gode la sua nuova vita a Los Angeles. Fa ancora il suo amato lavoro, ma ora è anche ufficialmente (seppur segretamente) un asset della CIA, per la quale raccoglie preziose informazioni su certi passeggeri degni di nota. Un giorno, però, assiste inavvertitamente a un omicidio, trovandosi coinvolta in una nuova cospirazione. Riuscirà a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, a restare viva e, soprattutto, sobria?

Stone interpreta Lisa Bowden, la madre estraniata di Cassie, ormai priva di pazienza o buona volontà dopo una vita passata ad affrontare l'alcolismo della figlia, vedendo il loro rapporto sempre più compromesso giorno dopo giorno. A lei si aggiunge Santiago Cabrera (Star Trek: Picard) con il ruolo del nuovo interesse amoroso della protagonista, oltre a Mo McRae (Sons of Anarchy), Callie Hernandez (Soundtrack), JJ Soria (Army Wives), Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm), Jessie Ennis (Mythic Quest) e Mae Martin (Feel Good).