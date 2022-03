L'assistente di volo: Ecco il primo, movimentato trailer della stagione 2

News Serie TV

I nuovi episodi del dramedy con Kaley Cuoco in streaming su HBO Max ad aprile.

Signore e signori, mettetevi comodi, rilassatevi e... godetevi il viaggio. Fenomeno televisivo della passata stagione, un nuovo bersaglio centrato per Kaley Cuoco dopo l'enorme successo di The Big Bang Theory, L'assistente di volo sta per tornare con la seconda stagione e un nuovo intrigo internazionale per la confusa, avventata e pure incasinata Cassie Bowden. Credete che le cose non possano andare peggio di come sono andate l'ultima volta? Date un'occhiata al primo trailer diffuso da HBO Max, che tra l'altro ne annuncia il debutto per il 21 aprile.





L'assistente di volo 2: Come continua la storia

In Italia disponibile in streaming su NOW con il ciclo inaugurale, L'assistente di volo segue Cuoco nei panni di una giovane hostess che, dopo un volo a Bangkok, si ritrova coinvolta in un pericoloso complotto internazionale quando, dopo una notte di bagordi, si sveglia in una lussuosa camera d'hotel con un cadavere al suo fianco. L'ultima volta, abbiamo visto Cassie lottare contro la polizia, contro l'FBI e contro avversari insospettabili per dimostrare la propria innocenza, con risultati a dir poco sorprendenti, combattendo al tempo stesso i suoi problemi di alcolismo.

Nella seconda stagione, quando la rincontreremo, scopriremo che molte cose sono cambiate nella sua vita. Ora vive a Los Angeles, è sobria, e nel suo tempo libero lavora come risorsa della CIA. Sfortunatamente, la storia ha la cattiva abitudine di ripetersi e quando un incarico all'estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, Cassie rimane coinvolta in un'altra contorta faccenda.

Le nuove aggiunte al cast

Dalle notizie precedenti sappiamo che la nominata all'Oscar Sharon Stone affiancherà Cuoco nei panni di Lisa, la madre estraniata di Cassie. Dopo una vita passata ad affrontare l'alcolismo della figlia, vedendo il loro rapporto sempre più compromesso giorno dopo giorno, Lisa non ha più pazienza o buona volontà da dispensare. Al cast si sono uniti anche Mo McRae (Sons of Anarchy), Callie Hernandez (Soundtrack), JJ Soria (Army Wives), Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm), Jessie Ennis (Mythic Quest), Mae Martin (Feel Good), Margaret Cho (Drop Dead Diva) e Shohreh Aghdashloo (The Expanse). Poi, dobbiamo riconoscere alla protagonista che, almeno in fatto di uomini, non deve prendere lezioni da nessuno. Dopo aver condiviso il letto con Michiel Huisman, che purtroppo non tornerà in questa seconda stagione, Cassie si farà coccolare da Santiago Cabrera (Star Trek: Picard), almeno a giudicare dal trailer.