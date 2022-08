L'assistente di volo 3 sempre più in forse? Kaley Cuoco firma con Peacock per Based On a True Story

News Serie TV

Da assistente di volo ad agente immobiliare: Kaley Cuoco in una nuova storia dello sceneggiatore di The Boys Craig Rosenberg.

Il destino de L'assistente di volo sembra farsi sempre più incerto mentre la sua protagonista Kaley Cuoco firma con la concorrenza, il servizio streaming Peacock, per uno dei ruoli principali in Based On a True Story, thriller con una vena comica scritto dallo sceneggiatore di The Boys Craig Rosenberg e da lui prodotto a livello esecutivo con il vincitore dell'Emmy Jason Bateman (Ozark).

La trama di Based On a True Story e il ruolo di Kaley Cuoco

Basata su una bizzarra storia vera, la dark comedy ruota attorno a un agente immobiliare, un idraulico e un'ex star del tennis le cui vite si scontrano inaspettatamente, portando in scena l'ossessione americana per i true crime, gli omicidi e i water a chiusura rallentata. Secondo Deadline, Cuoco ha firmato un accordo che la lega allo show per due anni e interpreterà l'agente immobiliare, Ava Bartlett, una donna sposata.

Al momento non è chiaro cosa l'ingresso della Cuoco nel cast di Based On a True Story possa comportare per L'assistente di volo. La serie di HBO Max non è stata ancora rinnovata per una terza stagione, mentre l'ideatore Steve Yockey è al lavoro per mettere insieme l'idea giusta. Nonostante il rinnovo sembri probabile, visto anche il successo della serie, in una recente intervista con People l'attrice si era mostrata piuttosto scettica quando aveva detto: "Ne abbiamo fatte due, forse dovremmo fermarci. Credo di essere in inferiorità numerica con questo pensiero; c'è sicuramente interesse a fare una terza stagione. Ma penso che per me, in questo momento, l'aereo sia atterrato".