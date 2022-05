L'assistente di volo 2 da stasera su Sky e in streaming su NOW: Una stagione più... 'sobria'?

News Serie TV

Torna questa sera la serie con Kaley Cuoco nei panni della hostess più incasinata della tv: ecco da dove riparte la storia e cosa ci aspetta.

Mettetevi comodi, allacciate le cinture e preparatevi al decollo insieme a Cassie Bowden: torna questa sera con i primi due episodi della seconda stagione, su Sky Serie alle 21:15 e in streaming su NOW, L'assistente di volo. In questi nuovi episodi della comedy thriller, la hostess interpretata dall'ex star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco rimarrà invischiata in una nuova misteriosa vicenda che finirà per metterla al centro di un vero e proprio intrigo internazionale: ecco cosa ci aspetta.

L'assiste di volo: La trama della seconda stagione

Nella prima stagione Cassie - un'assistente di volo con "qualche" problemino con l'alcol - era stata suo malgrado al centro di un mistero riguardante l'omicidio di un affascinante uomo d'affari. Nei nuovi episodi, prodotti e scritti dallo showrunner Steve Yockey, continua a dividersi tra carriera e una nuova collaborazione segreta, questa volta addirittura per la CIA per la quale raccoglie preziose informazioni su certi passeggeri degni di nota. Intanto è determinata a rimanere sobria e si gode la vita a Los Angeles: ma quanto può durare, per una combinaguai come lei, la tranquillità? Un giorno, infatti, assiste inavvertitamente a un omicidio, trovandosi coinvolta in un intrigo internazionale. Riuscirà Cassie a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, a restare viva e, soprattutto, a restare sobria?

Il cast: Sharon Stone è la madre di Cassie

Tornano a recitare nella serie, insieme a Kaley Cuoco, anche Zosia Mamet (Girls) nei panni di Annie Mouradian, la migliore amica della protagonista; T.R. Knight (Grey's Anatomy) nei panni di suo fratello Davey; Rosie Perez e Griffin Matthews nei panni di Megan Briscoe e Shane Evans, amici e colleghi di Cassie invischiati nei servizi segreti; Yasha Jackson nei panni di Jada Harris, altra loro collega; Deniz Akdeniz in quelli di Max, il fidanzato di Annie. Gradita new entry della seconda stagione è Sharon Stone nei panni di Lisa Bowden, la madre di Cassie; gli altri nuovi volti con cui prenderemo familiarità nei prossimi episodi sono Mo McRae (Benjamin Barry), Callie Hernandez (Gabrielle Diaz), Joseph Julian Soria (Esteban Diaz), Cheryl Hines (Dot Karlson), Mae Martin (Grace St. James) e Santiago Cabrera (Marco).

Qui sotto trovate il trailer ufficiale italiano de L'assistente di volo 2.