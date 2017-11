L'addio di Meghan Markle a Suits, le rassicurazioni dell'ideatore: Pianificato da tempo

L'annuncio del fidanzamento ufficiale tra il Principe Harry e Meghan Markle e la conseguente (e inevitabile) decisione dell'attrice di rinunciare al ruolo di Rachel Zane in Suits - la serie di cui è stata tra i protagonisti negli ultimi sei anni - al termine della settima stagione non lascerà la storia di quest'ultima in sospeso, né con un finale improvvisato. A rassicurare milioni di fan è stato Aaron Korsh, ideatore del legal drama, in un'intervista con la britannica Radio 4.

"Sapevo da un anno che questa relazione stava germogliando, e avevo una decisione da prendere perché non volevo intromettermi e chiederle: 'Ehi, che cosa sta succedendo e cosa hai intenzione di fare?'", ha detto Korsh. "Così, insieme con gli sceneggiatori abbiamo deciso di scommettere sul fatto che queste due persone fossero innamorate e che la cosa sarebbe andata avanti".

Korsh ha spiegato di avere capito a un certo punto che pianificare la potenziale partenza di Meghan e poi eventualmente correggere il tiro sarebbe stato più facile che non pianificare niente e poi perdere inaspettatamente uno dei membri chiave del cast. "Quello che abbiamo deciso di fare è stato dire, 'Sentite, preferisco pesare che cose belle accadranno nella vita di Meghan', il che probabilmente si sarebbe tradotto in un suo addio allo show", ha detto. "'Perciò pianifichiamolo, perché sarebbe più facile annullarlo, se così dovesse essere, piuttosto che non farlo e poi scoprire che sta per andarsene'".

Gli ultimi sei episodi della Markle in Suits andranno in onda negli Stati Uniti nei primi mesi del 2018. Stando alle indiscrezioni, la rete via cavo USA avrebbe tutte le intenzioni di proseguire con un'ottava stagione, come confermerebbe anche lo sviluppo di uno spin-off incentrato sul personaggio di Jessica Pearson (interpretato da Gina Torres), il cui backdoor pilot coinciderà con l'ultimo episodio della settima stagione.