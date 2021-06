L'adattamento tv di Intervista col vampiro ordinato ufficialmente a AMC

News Serie TV

Il celebre romanzo di Anne Rice diventa una serie tv, e potrebbe essere solo la prima.

I vampiri Lestat de Lioncourt e Louis de Pointe du Lac stanno per tornare sullo schermo! Dopo una lunga fase di sviluppo, la rete americana AMC, la stessa di The Walking Dead, ha dato ufficialmente l'okay alla produzione di una serie tv basata sul popolare romanzo di Anne Rice Intervista col vampiro, lo stesso dal quale è stato tratto il film omonimo del 1994 con Tom Cruise e Brad Pitt. La rete ha ordinato una prima stagione di 8 episodi, il cui debutto avverrà nel 2022.

La notizia arriva oltre un anno dopo l'acquisizione ad AMC Networks dei diritti di 18 delle opere più iconiche della Rice, inclusi i romanzi delle saghe Cronache dei vampiri e Streghe Mayfair. L'adattamento di Intervista col vampiro è il primo di molti titoli che la rete intende produrre. "La sfida di adattare per la tv il lavoro innovativo e immensamente avvincente di Anne Rice è sia intimidatorio che entusiasmante", ha dichiarato il produttore esecutivo Mark Johnson in un comunicato. "Credo fermamente che con AMC e [lo sceneggiatore] Rolin Jones siamo attrezzati per affrontare questa sfida e per emozionare e divertire sia i fan fedeli di Anne Rice sia gli spettatori che scopriranno solo ora il suo lavoro... Louis e Lestat stanno per uscire allo scoperto e non vediamo l'ora di farveli vedere".

"Nel 1973 una madre in lutto e una scrittrice straordinaria hanno iniziato quello che sarebbe diventato il miglior romanzo sui vampiri mai scritto", ha aggiunto Jones. "Quasi cinquant'anni dopo sappiamo cosa ci si aspetta da noi. Sappiamo quanto questo libro e quelli che lo seguono significhino per i loro tantissimi fan. Vi sentiamo sulle nostre spalle mentre ci prendiamo cura del Giardino Selvaggio. Louis e Lestat stanno uscendo dal nascondiglio e non vediamo l'ora di riunirli con voi".