Kung Fu Panda: Jack Black sarà di nuovo Po in una serie animata di Netflix

News Serie TV

Il servizio streaming annuncia l'ordine di Kung Fu Panda: The Dragon Knight.

Netflix ha ordinato Kung Fu Panda: The Dragon Knight, una nuova serie animata basata sul celebre media franchise creato da Ethan Reiff e Cyrus Voris e incentrato su Po, un panda pigro e maldestro con una grande passione per il kung fu e gli eroi di quest'arte del combattimento. Il progetto coinvolgerà il doppiatore originale del personaggio, Jack Black, che torna a doppiare Po per la prima volta dal 2016, ovvero dall'uscita nelle sale di Kung Fu Panda 3.

La trama di Kung Fu Panda: The Dragon Knight

La storia di Kung Fu Panda: The Dragon Knight inizia con una coppia di misteriose donnole che mette gli occhi su una collezione di quattro potenti armi. Po deve lasciare la sua casa per imbarcarsi in una ricerca di redenzione e giustizia in giro per il mondo al fianco di un cavaliere inglese senza fronzoli di nome Lama Errante (Wandering Blade). Insieme, i due guerrieri - una coppia a dir poco improbabile - intraprendono un'avventura epica per trovare le armi magiche, salvare il mondo dalla distruzione e, forse, imparare persino una o due cose l'uno dell'altro lungo la strada.

Il team di produzione della serie include Peter Hastings e Shaunt Nigoghossian, il primo dei quali già dietro le quinte di Kung Fu Panda: Mitiche avventure e uno dei produttori esecutivi de Le epiche avventure di Capitan Mutanda. Qui di seguito le prime immagini.