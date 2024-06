Kristen Stewart sarà un'astronauta nella miniserie sul disastro dello Space Shuttle Challenger

News Serie TV

Per l'attrice di Twilight si tratta del primo ruolo in una serie tv: il progetto sarebbe vicino a ottenere l'ordine da parte di Prime Video.

Kristen Stewart è pronta a raggiungere le stelle. Deadline fa sapere che l'attrice ha firmato per interpretare l'astronauta Sally Ride in The Challenger, miniserie che racconterà il famoso disastro dello Space Shuttle Challenger avvenuto nel 1986. Per Stewart si tratta del primo ruolo in assoluto in una serie tv, visto che finora si era dedicata solo al cinema.

The Challenger: La trama della miniserie

The Challenger, stando alle prime anticipazioni, sarebbe vicinissima a ottenere l'okay da parte di Prime Video. Si tratta di una miniserie che vuole raccontare uno degli incidenti più tragici nella storia dell'esplorazione spaziale, quello che il 28 gennaio 1986 coinvolse lo Shuttle Challenger che si disintegrò solo 73 secondi dopo il decollo dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. L'incidente causò la morte delle 7 persone a bordo. Sally Ride non si trovava sullo shuttle ma faceva parte del comitato che investigò sulla causa dell'esplosione e, in seguito, si scoprì che fu proprio lei a individuare le cause esatte dell'incidente (un errore di progettazione dei booster insieme a particolari condizioni metereologiche).

Il team di produzione

La miniserie si basa sul libro di Meredith Bagby The New Guys e coinvolge la sceneggiatrice Maggie Cohn (American Crime Story, The Staircase) come head writer e showrunner della serie. Anche l'attrice Kyra Sedgwick è coinvolta come produttrice esecutiva. "Chi meglio di uno dei più grandi attori della sua generazione potrebbe interpretare Sally Ride?", ha detto Sedgwick a proposito di Stewart in una dichiarazione. "Non ha mai fatto televisione, ma quando ha letto questo copione, è diventata ossessionata dal raccontare la storia di Sally Ride dalla sua prospettiva unica", ha aggiunto. L'obiettivo dei produttori della serie è farla uscire nel 2026, quindi a 40 anni esatti dal disastro.